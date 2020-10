Cartelera: una peli súper premiada, el final de una serie, humor y mucha música

“How to Get Away With Murder: Temporada 6”

“Viola Davis hizo historia en la televisión con su inolvidable representación de la icónica antiheroína Annalise Keating” declaró el presidente de ABC, Karey Burke, sobre la protagonista de “How To Get Away With Murder” que estrenó ayer, en Netflix, la sexta y última temporada de la serie en la que veremos al personaje principal siendo atormentado por la culpa, decepción, desapariciones y muertes no resueltas. Y todavía le queda mucho por delante.

Liliana Herrero

Liliana Herrero asumirá el domingo el formato virtual de un recital que da en llamar “Falso Brillante”, toda una declaración de principios sobre un formato que supone para la cantante “expresar el deseo de que todo lo disperso se reúna, pero aunque el streaming permite esa ilusión, lo cierto es que no hay reunión ahí”.

Las entradas para el streaming se consiguen porTicketek.

Nuevas músicas con In.Secta

Los platenses In.Secta, banda formada por Malén Silvestre en violonchelo y guitarra eléctrica, Natanael Ullón en guitarra eléctrica y Alejandro Bértora en samples, beats y sintetizadores, acaba de lanzar en las bateas digitales su nuevo trabajo, el simple “Rave en el bosque”.

Es el segundo lanzamiento en cuarentena de la banda, formada en 2019 a partir del interés de los músicos en la música experimental y las puestas de escena performáticas, después de “Despertar en la Arboleda”, publicado en agosto y primer adelanto del show que estuvieron presentando el año pasado en distintos escenarios de La Plata y Buenos Aires, titulado “Música para volar”.

Películas para todos en el autocine

Como cada nuevo fin de semana, la cartelera del autocine que funciona desde hace un mes en la República de los Niños renueva sus propuestas.

Así, desde hoy a las 18.30, habrá cine para todos: a esa hora, los chicos serán protagonistas gracias a la cinta animada “Parque Mágico”; desde las 21, la pantalla de la Repu mostrará “The Post”, cinta sobre un hecho real dirigida por Steven Spielberg; y al tercer turno, de las 23.55, se sumará el “Joker”, la polémica y exitosa película sobre el villano de Batman.

Las novedades continuarán mañana, desde las 18, cuando se proyecte “Dora y la ciudad perdida”; a las 21, se verá la segunda parte de la trilogía de M. Night Shyamalan sobre su universo superheroico, “Fragmentado”; y a las 23.55 será el turno de “La cumbre escarlata”.

El domingo, desde las 18 se verán las “Tortugas Ninja”, mientras que a las 21 será el turno de “Jurassic World”.

A reír con Fátima y sus 40 personajes

La actriz y humorista Fátima Flórez realizará su primer espectáculo teatral musical vía streaming hoy a las 21, a través de la plataforma teatral Teatrix: “Fátima superstar”, obra que cuenta con un elenco de más de 20 artistas entre actores, bailarines, acróbatas, cantantes y músicos, será el marco en el que la humorista representará a más de 40 personajes, además de contactarse por zoom con el público.

Un paseo por el Coliseo Podestá

Mañana a las 11 horas se realizará un paseo virtual gratuito, con testimonios, imágenes y documentos del Museo José Juan Podestá y del Teatro. Coliseo Podestá.

El paseo será similar al realizado antes de la pandemia cada fin de semana, una oportunidad de conocer los rincones, el pasado y las historias detrás del emblemático Coliseo, que en esta ocasión se realizará de forma virtual, a través del canal oficial de YouTube del teatro y su página web.

Música para concientizar

A partir del mediodía de mañana, se realizará un festival solidario online para concientizar sobre el cáncer de mama, producido por la Fundación Avon y conducido por Denise Dumas, que incluirá charlas y espectáculos.

A partir de las 12 en simultáneo por Facebook y YouTube, se mostrará una programación de cinco horas dedicada a concientizar sobre el Cáncer de Mama y a recaudar donaciones para la causa: Miranda!, Mery Granados y Sonia Zabaleta serán de la partida en el evento virtual que contará con talleres, clases y espacios musicales.

Attaque repasa sus 30 años

Attaque 77 realizará esta noche a las 22 su primer concierto vía streaming, donde hará un recorrido por los 30 años de una historia en la que, según destaca el cantante y compositor Mariano Martínez, “aprendimos a reírnos de nosotros mismos y a divertirnos haciendo lo que nos gusta”.

El espectáculo, con entradas a la venta a través de la plataforma Live Pass, será especial e íntimo, según anticipó el rockero, y llevará por nombre “La historia de Attaque por Attaque”.

No habrá improvisaciones en esta propuesta que se transmitirá desde el porteño Strummer Bar y marcará el reencuentro del grupo con su público tras haber tomado parte en la edición online del Festival Cosquín Rock 2020.

Para el trío que completan Luciano Scaglione (bajo y voces) y Leo De Cecco (batería), la presentación en esta modalidad virtual también significa una posibilidad para que lo escuchen y lo vean en vivo aquellos que nunca pudieron hacerlo.