Trump y una polémica frase sobre la recaudación de fondos para su campaña

Donald Trump invocó el nombre de la mega empresa petrolera Exxon en un acto de campaña en Arizona y dijo que todo lo que tenía que hacer para recaudar fondos era llamar a Wall Street y a los ejecutivos petroleros.

Sugirió llamar al jefe de Exxon para ofrecer permisos a cambio de fondos, y agregó que nunca haría esa llamada. Luego Trump pasó a describir una conversación hipotética: "¿Cómo estás? ¿Cómo va la energía? ¿Cuándo vas a hacer la exploración? Oh, ¿necesitas un par de permisos?Cuando llamo al director de Exxon, le digo: 'Sabes, me encantaría que tú me enviaras $ 25 millones para la campaña'. 'Absolutamente señor' .

"Recaudaría mil millones de dólares en un día si quisiera. No quiero hacer eso", añadió, además de asegurar que puede recaudar más que Joe Biden, su competidor en las elecciones.

Exxon, ante este comentario, se vio obligado a salir a aclarar la situación: "Somos conscientes de la declaración del presidente con respecto a una llamada hipotética con nuestro director ejecutivo ... y para que quede claro, nunca sucedió".

Trump ha estado detrás de Biden en las encuestas de opinión y, más recientemente, en la recaudación de fondos.

La campaña de reelección de Trump y el Comité Nacional Republicano comenzaron el último mes completo antes de las elecciones el 3 de noviembre con 251,4 millones de dólares en efectivo, después de recaudar 247,8 millones de dólares en septiembre.

Se trata de aproximadamente $ 135 millones menos que la cantidad recaudada para Biden en septiembre.

Sin embargo, el presidente Trump ha recaudado más que Biden en general. Según NPR, Donald Trump ha recaudado 1.330 millones de dólares, mientras que Joe Biden ha recaudado 990 millones de dólares.