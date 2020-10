Incertidumbre entre los artesanos de La Plata: "Hace 7 meses no trabajamos y seguimos sin respuestas"

Los artesanos que trabajan en las ferias habilitadas de La Plata aún no tienen permitido volver a trabajar por la pandemia del coronavirus y el regreso de su actividad es de incertidumbre total a siete meses del inicio del aislamiento obligatorio.

Leonardo Spagnoletti, uno de los artesanos damnificados, se comunicó con EL DÍA y explicó la situación del rubro: "Trabajamos al aire libre en un gasebo, pagamos todos los impuestos y nadie nos dice nada", y agregó: "Dependemos de la Subsecretaría de Comercio e Industria de la ciudad de La Plata. Nos pide que estemos inscriptos en AFIP en ARBA y, en mi caso, pagué hasta junio espacio público por el uso de un lugar en una plaza".

A pesar de la presentación de protocolos para las ferias, por el momento no hay tenido respuestas positivas en relación a la apertura de las mismas. "¿Por qué está abierto todo menos nosotros, que estamos al aire libre? No es contra la Municipalidad ni el gobierno provincial, pero a nosotros nadie nos nombra y nos perdimos días de venta como el Día del Padre y la Madre. Hay más de 500 familias de nuestra ciudad que dependen de este trabajo", reclamó, además de aclarar que "no somos manteros".

Según precisó, en la feria Plaza Moreno hay cerca de 300 personas trabajando; 70 en Plaza Italia; 50 en Plaza Azcuénaga; 40 en la plaza Belgrano de City Bell; y 30 en la República de los Niños. "Cientos de familias dependemos de un ingreso y nos dan la espalda. Además los puestos gastronómicos y food trucks", indicó el feriante.

Por otro parte, puntualizó que hasta el momento envió 6 mails a la Secretaria y, en uno de ellos, le respondieron con el siguiente mensaje: "Se está hablando de que, si todo mejora, en diciembre volverían. Son varias Secretarías las que intervienen. Ni bien tengamos alguna novedad les vamos a comunicar".

A la espera de alguna confirmación antes de fin de año, cerró: "Queremos trabajar. Se vienen las Fiestas y es la última oportunidad de los últimos dos meses para hacer alguna diferencia. Porque después hasta marzo no hay nada".