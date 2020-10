La madre de los Etchevehere dijo que no tiene "miedo de ir presa" y que "entrará al campo"

Leonor Barbero Marcial afirmó que intentará entrar al campo familiar tomado por militantes de Grabois.

En diálogo con el canal TN, dijo que va a tener paciencia "hasta mañana" y que no tiene "miedo de ir presa", ya que una orden judicial prohíbe su ingreso y el de su hijo Luis al lugar.

"Le pedí a la policía que si no tenía lo suficiente para impedir el ingreso de 30 autos con víveres de gente desconocida para darle a la toma, mis hijos y yo nos íbamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima", dijo Leonor, en referencia a los vehículos que llegaron hoy al establecimiento.

"Voy a tener paciencia hasta mañana y voy a intentar entrar. Si me quieren llevar presa, que me lleven. Vamos a estar muy orgullos si nos llevan presos por defender nuestra propiedad, no tenemos miedo, al contrario, vamos a estar contentos, si es que se animan", agregó.