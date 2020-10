Educación en pandemia: 4 de cada 10 alumnos no se sienten acompañados

A siete meses de la implementación de la educación a distancia como único mecanismo para garantizar la continuidad pedagógica de millones de alumnos argentinos, los docentes, los padres y los propios chicos desean el regreso a las clases presenciales y repasan las primeras conclusiones de lo que dejaron las aulas virtuales: mientras la mayoría coincide en que como nunca antes quedó expuesta la brecha tecnológica que atraviesa al país, más del cuarenta por ciento de los chicos reconoció no haber sentido el apoyo de familiares y de la propia escuela.

El dato corresponde a un trabajo reciente presentado por Unicef Argentina y Google pero entra en sintonía con distintos informes y encuestas que vienen radiografiando la compleja situación educativa en el país en tiempos de pandemia y desigualdades tecnológicas.

Según la Encuesta de Evaluación sobre la continuidad pedagógica, por caso, el 65% de los alumnos de nivel primario que asisten a escuelas privadas se encuentra en condiciones óptimas de conectividad frente al 38% de las estatales que sólo logra conectarse a través del celular, valor que en el sector privado es de apenas el 8%.

Para corroborar aún más este dato, basta con decir que sólo el 25% de los hogares no tiene acceso fijo a Internet y un tercio de ellos donde viven niñas, niños y adolescentes que cursan en escuelas públicas primarias y secundarias carecen de recursos para la continuidad pedagógica.

“Es una catástrofe educativa”, asegura el investigador y profesor de Sociología Emilio Tenti Fanfani, para quien, con la falta de clases presenciales, “pierden los que antes ya perdían, los sectores más desfavorecidos” .

Los datos de la evaluación a docentes sobre la continuidad pedagógica son contundentes: en el nivel secundario el 40% de los docentes informó tener hasta 100 estudiantes a cargo, 32% entre 101 y 200, 22% entre 201 y 300, y 6% más de 300 estudiantes a cargo.

Además, casi la mitad de las y los docentes (46%) logró adecuar la propuesta de continuidad pedagógica en una y dos semanas, y alrededor del 30% desde el inicio. Por otra parte, 20% de las y los docentes indicaron que la adaptación les llevó un mes aproximadamente.

Para Tenti Fanfani, “una elite de alumnos tienen reuniones por la plataforma Zoom dos horas por día y la brecha con las que no lo tienen se agrandará”, al tiempo que aseguró que “lo que más costará recuperar al sistema educativo son los adolescentes que habrán perdido el ritmo de aprendizaje”.

QUÉ DICEN LOS CHICOS

Unicef Argentina y Google, como se dijo, presentaron en los últimos días los resultados de una encuesta realizada a más de 800 adolescentes argentinos sobre la educación durante la pandemia. El relevamiento indagó sobre una población de chicos y chicas de las distintas provincias a través de una plataforma virtual y, en ese sentido, desde Unicef aclararon que -por esa razón- no aborda ni indaga sobre las percepciones de los alumnos con dificultades de conectividad que, en algunas regiones, alcanza al 66% de la población.

Los especialistas del organismo de protección de los derechos de la niñez y el equipo de Google en Argentina explicaron que el trabajo buscó conocer “qué piensan y cómo se adaptaron” los chicos a una educación que “en los últimos meses dio un salto cuántico, que evolucionó más que en los últimos 30 años”.

Entre otros resultados destacables, estos chicos de entre 14 y 19 años valoraron la introducción de recursos pedagógicos tecnológicos y algunos incluso manifestaron su sorpresa por la tardanza histórica en la incorporación de estas herramientas que pretenden que los docentes mantengan cuando se pueda volver a la presencialidad.

Los encuestados añadieron que, antes de la pandemia de coronavirus, solo 1 de cada 4 de sus docentes usaban estrategias digitales y, por ello, valoraron por sobre todas las cosas el esfuerzo realizado en esa adaptación.

Sin embargo, la encuesta también fue contundente en otro sentido: lo que menos les gusta es que la modalidad actual sea “solo virtual”, ya que afirmaron que no pudieron incorporar de manera definitiva la virtualidad como rutina de aprendizaje y cerca del 72% dijo que quieren volver a clases presenciales.

Incluso, como se dijo, el 43% de los alumnos aseguró sentirse en estos meses poco acompañado -ya sea por la escuela o por sus familiares- o directamente sin compañía.

Desde Unicef señalaron que a través de otras encuestas -tanto públicas como las encaradas por el Ministerio de Educación- se pudo ver durante estos meses de clases en modalidad remota que el país mantiene “brechas digitales muy marcadas”. Sólo 1 de cada 2 hogares cuenta con una computadora disponible para la educación y la problemática se acentúa en algunas zonas del norte del país, dónde el acceso a internet estable y de buena calidad llega a 35% de los hogares.

En esto coinciden todos: la pandemia del coronavirus hizo más visible la brecha digital entre los jóvenes del país, dado que mientras en los sectores medios los adolescentes cuentan con una variedad de dispositivos tecnológicos, en los sectores populares no suelen contar con un dispositivo propio, según otro estudio realizado por Chicos.net con el apoyo de Facebook.

“Las y los chicos que no acceden a la conexión no es que ‘disminuyen’ su posibilidad de educarse o conectarse con el mundo exterior: en época de pandemia, no tener Internet es caerse del sistema”, aseguraron los responsables del trabajo.

La investigación mostró que mientras que en los sectores medios los y las adolescentes tienen un abanico de dispositivos (computadoras, tablets, celulares y consolas) para conectarse a una enorme variedad de servicios (Zoom, WhatsApp, Netflix, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube), en los sectores populares muchas veces se comparten los dispositivos dentro de la familia.

“No puedo usar el celular de mi mamá para estar en contacto con mis amigos porque lo necesitamos para cosas más importantes”, aseguró uno de los jóvenes entrevistados, de 17 años. Otro entrevistado, de 13 años, dijo que “la tarea nos llega al celular de mi mamá y ahí también llegan las de mis hermanos. No podemos hacer la tarea todos al mismo tiempo”.

Sergio Balardini, docente y especialista en juventud, apunta que “se observan mundos que se distancian. Se reparte mal, injustamente, y no se alcanza a cumplir los derechos de todos y todas”.

No muy distinto es lo que opina la investigadora Paula Sibilia, para quien “esta realidad confirma las terribles asimetrías que existen en la sociedad argentina y que perjudican a una gran parte de los niños y jóvenes en edad escolar. Hay un abismo que se está agigantando entre aquellos que tienen acceso a educación de calidad y aquellos que prácticamente no han tenido contacto con sus docentes ni con sus compañeros. Las consecuencias de este drama pueden ser irreversibles y gravísimas”.

