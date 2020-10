Alex Caniggia: “No sé si provoco: yo soy así”

La voz es inconfundible. Al otro lado del teléfono está Alex Caniggia, el polémico hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y la mediática Mariana Nannis, hermano mellizo de Charlotte, que con su fuerte acento (¿es acento italiano, resultado de su infancia en Europa? ¿es acento high society?) saluda: “Cómo andas, crack”, lanza. “Aguante La Plata”, afirma, cuando escucha que está hablando con EL DIA, para promocionar el show que brindará a través de la plataforma Argentina Live Show esta noche desde las 20 y que lleva un título con la marca de Alex: “Escuela de Piju...”, se titula. Sin los puntos suspensivos, claro.

¿Qué es esta escuela a la que asistirán quienes adquieran su entrada (vía Haus Ticket) esta noche? Es una clase donde Caniggia promete dar cátedra sobre cómo vivir una vida de lujos y excesos, junto a sus amigos. Una cátedra que incluye un examen: Alex también le tomará lección a sus amigos y los calificará en la escala de piju.... ¿El 10? El 10 tiene un solo dueño, El Emperador, cuenta Alex.

- ¿Por qué hay que comprar una entrada para ver a Alex Caniggia?

- Es una escuela para que dejen de ser barats, para que sepan cómo es ser piju… de verdad, de la mano del más piju, alias el puto amo sixty nine. Por única vez, va a ser un stream en vivo, es decir, live. Van a estar todos mis amigos, y le voy a contar a todos mis reglas: yo tengo mi libro donde anoto todas mis reglas, y se las voy a contar a la gente.

- Alex, yo soy re barat, un pobre tipo, laburante, que se viste mal, no sabe cómo relacionarse con la gente. ¿Que puedo aprender en la escuela?

- Y… un par de tips para ser menos barat. Son mis secretos, no tanto de cómo relacionarte con la gente, sino cómo hacer para relacionarte con la gente de la high. Pero todo eso va a estar en el streaming, así que no te las puedo decir, guardo las reglas para meterlas en el stream.

- No me los contás ahora, pero en el show revelás todos tus secretos: la gente te va a alcanzar, así.

- Bueno… no voy a contar todos. Muchos de ellos, pero no todos.

LA VIDA EN CUARENTENA

Conocer los secretos para dejar de ser barat en un país como Argentina y acceder a la high society, desde ya, suena tentador: ¿quién no quisiera vivir una vida de lujo, champagne, autos caros? Alex aclara, de todos modos, que los barat “no son los pobres, son los chupasangre”, aunque, claro, hace poco publicó un meme burlándose de las personas que cobran el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Un tipo polémico, que aún en la cara de la pandemia mantuvo su estilo de vida bien high society.

- No se puede salir, no se puede hacer nada. ¿Cómo hiciste para mantener el estilo en la cuarentena?

- Se me hizo difícil la verdad. Pero sólo porque no podía viajar, más que nada. Yo viajo mucho afuera, viste, bien high society. También extraño la joda un poco, pero después tendremos tiempo para la joda. Así que lo malo es no poder viajar. Amo Argentina, pero obviamente no me gusta quedarme encerrado.

- ¿Y qué anduviste haciendo, además del “Cantando”? ¿Qué hay, además del show, en el futuro de Alex Caniggia?

- Tengo algunas ofertas que no puedo contar, y estamos viendo si se hace “Caniggia Libre 4” el año que viene. También tengo ofertas en Europa, veremos.

- Nadie daba dos pesos por “Caniggia Libre” y se convirtió en un suceso. ¿Por qué pensás que le gustó tanto a la gente?

- Porque la gente quiere ver cosas divertidas. Algunos la pasan mal, cuando trabajan, algo, viste, y quieren ver algo alegre, jodón, no quieren ver peleas y todo eso. Además está el puto amo sixty nine que es el rompedor del rating.

EL AMO DE LA POLÉMICA

La referencia del hijo de Claudio Caniggia sobre las “peleas” en la tevé no es casual: acaba de renunciar al “Cantando 2020” tras diferencias con los jurados: sospechando un complot, amagó con renunciar, se ausentó al duelo del lunes, luego se cruzó fuerte con Oscar Mediavilla y, claro, terminó yéndose del concurso de canto que organiza Tinelli y conducen Ángel De Brito y Laurita Fernández.

- Hiciste ruido en el “Cantando”.

- La rompí. Se fue el número uno, y ahora quedaron puros barats, menos la sis (así le dice a Charlotte, la “sister”, hermana en inglés), obvio. Dejé mi huella y me fui.

- ¿Te fuiste porque sospechabas que los jurados estaban complotados contra vos?

- Te voy a contar por qué me fui. Me fui porque yo canto bien. La rompí en todas las galas. Pero el hombre mayor este, maleducado, me tiene bronca, envidia. Encima es un muerto, pero yo no lo iba a insultar porque es un hombre mayor. Pero me fui de esa manera porque no iba a permitir que me pusiera un cero. Me iba a poner un cero, dijo que me iba a poner menos 10, entonces ¿canto bien y me pone un cero? Ni en pedo. Entonces dije “renuncio”. Y renuncié, obviamente.

- Él, en cambio, habló bastante mal de vos. Incluso dijo que te asustaste.

- Es un hombre mayor, como dije. Podría ser mi abuelo… bueno, mi abuelo versión barat. Si fuera alguien de mi edad, contesto, todo, pero no es alguien de mi edad, es un hombre grande.

- Cuando te fuiste, tiraste en las redes: “Sigo en mi mansión, millonario y contento”. ¿Te gusta provocar?

- No sé si provocar: yo soy así.

- ¿Pero no sentís que a veces la gente no te entiende, que caés polémico?

- Lástima por ellos. Qué querés que te diga, crack. Yo no insulto, seré canchero, banana, pero no insulto. Yo vivo como siempre viví, con un nivel bien anti-barat… y hay muchos envidiosos... pero bueno, los envidiosos la tienen adentro. Así viven, amargados.

EL NIETO DEL VIENTO

El particular estilo del joven Caniggia, su verba cargada de extranjerismos, su estilo high society y su discurso anti-barat ya no engalanará la pista del “Cantando”, donde todavía continúa su hermana, Charlotte. Pero dejó algunos grandes recuerdos, como cuando cantó “Un’estate italiana”, la recordada canción del Mundial 90… el torneo donde brilló como nunca su papá, El Hijo del Viento.

Toda una curiosidad, teniendo en cuenta que el clan Caniggia se encuentra en plena guerra: Claudio y Mariana atraviesan una conflictiva separación de bienes tras una separación que dividió a la familia. Alex no dudó en hacer público el desprecio por su padre y su nueva novia, y los reportes dicen que a la hora de repartir dinero, el ex futbolista no le está enviando nada a los mellizos.

Pero cuando traigo a colación la canción de Italia 90, Alex se hace el desentendido. “La rompí toda, ¿me viste?”, dice.

-Es un tema muy emblemático del Mundial 90, donde brilló tu viejo.

- Mirá, el tema lo elegimos así: yo soy italiano, viví en Roma tres años, en Bérgamo tres años, te puedo hablar en italiano, si querés, así que cuando la productora me tiró un par de canciones pensé “vamos con la italiana” y dije “éste, Mundial 90, rompemos todo”.

- ¿Nada que ver con tu viejo entonces?

- No.

- ¿Y como están las cosas con tu viejo?

- Con mi viejo no hablo, cero relación, nada.

- Hace poco te vimos hinchando por el Pincha, en un clásico, justo cuando tu viejo estaba yendo a ver a Gimnasia, que lo dirige Maradona. ¿Tampoco tuvo nada que ver?

- No, para nada. Mi novia es de La Plata, así que me hice re Pincha. Vamos el Pincha. El otro equipo es barat, es la definición de lo barat, Estudiantes es la high society.

- ¿Tu novia es de Estudiantes?

- Si, claro, mi novia es muy cheta.