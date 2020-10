Falleció Nobby Stiles, el ex Manchester United que enfrentó al Pincha en 1968 y fue marcado por Bilardo

El aguerrido defensor Norbert Peter Stiles, campeón mundial con Inglaterra en 1966, campeón de Europa con Manchester United y adversario de Estudiantes de La Plata en la Copa Intercontinental de 1968, falleció hoy a los 78 años víctima de un cáncer de próstata, según lo informó el club de la Premier League.

Stiles, conocido como Nobby y el "desdentado" (toothless fella en inglés), debido a que le faltaban todos los diente superiores, sufría además un avanzado estado de demencia. señaló la agencia de noticias DPA.

"Nos entristece mucho conocer la muerte de Nobby Stiles. Como parte de nuestro primer equipo ganador de la Copa de Europa, Nobby fue un titán de la historia del club, apreciado por su corazón y personalidad dentro y fuera del campo. Lo echaremos de menos profundamente", señaló Manchester en redes sociales.

En el equipo campeón mundial de 1966, que jugó y venció a Argentina en Wembley por 1-0 en cuartos de final, Stiles fue titular como así también en el Manchester que ganó la Copa de Europa en 1968 al vencer a Benfica de Portugal.

Stiles jugó con Manchester ante Estudiantes la Copa Intercontinental de 1968 y en la cancha de Boca, en donde ganó el equipo platense 1-0 en la ida, fue expulsado a los 79 minutos por el paraguayo Hugo Sosa, y no jugó el desquite en Old Trafford que culminó 1-1.

Con la muerte de Stiles, ya son siete los campeones del mundo en 1966 que han fallecido, junto a Bobby Moore, Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks, Martin Peters y Jack Charlton.

En su etapa en la selección inglesa, Stiles jugó 28 partidos, mientras que en Manchester actuó en 388 juegos entre 1960 y 1971, además de vestir las casacas de Preston North y Middlesbrough.

BILARDO Y SU EXPULSIÓN

En la previa de la primera final contra Manchester, a Bilardo le ardían los ojos. Entonces le pidió a un colaborador que le pusiera unas gotas de colirio. Al rato, sus ojos empezaron a arder como un incendio. “No veía nada”. Entonces fue cuando comprobaron que el hombre había equivocado de gotero. “Me había puesto una de esas gotas para hacer fondos de ojos”.

“Si el partido contra Manchester hubiese sido de día no hubiese podido jugar” , reveló el Narigón tiempo atrás.

Lo curioso es que en ese partido Bilardo tuvo que marcar a Nobby Stiles. En un choque luego de un salto, el rival perdió una lente de contacto. “Cuando se repuso

me pegó una patada y el árbitro, como lo vio, lo expulsó. Por eso no pudo jugar la revancha en Old Trafford”, relató Bilardo.

“Todos hablaron en la previa del duelo nuestro, pero no sabían que íbamos a jugar casi ciegos”, cerró el Narigón años atrás una de las tantas anécdotas de las finales contra Manchester.