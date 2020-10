River le respondió a la Liga: pide que intervenga la AFA

River pidió esta noche la intervención de la AFA para resolver el conflicto surgido con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que más temprano le informó oficialmente el rechazo a la posibilidad de jugar en su predio de Ezeiza, el River Camp, sus partidos de local por las obras que se realizan en el estadio Monumental.



El club de Núñez, además, explicó que le resulta "materialmente imposible" encontrar un nuevo escenario en el plazo de apenas siete horas que le puso la LFP de cara al partido de mañana ante Banfield, por la primera fecha de la Copa.



En un extenso comunicado, River contestó cada uno de los puntos con que la LFP argumentó su decisión de no permitirle usar el predio de Ezeiza, entre ellos el que invoca el artículo 84 del reglamento de la AFA sobre la capacidad de los estadios, objetivamente un sinsentido en función de la prohibición que rige para el ingreso de público por la pandemia de coronavirus.



En sus párrafos más salientes, el comunicado difundido esta noche por River expresa lo siguiente:



"Es de público conocimiento la remodelación del campo de juego del estadio Monumental, con una fuerte inversión que beneficiará no solo a River sino al fútbol argentino en general (ahí se disputara por ejemplo el partido inaugural de la próxima Copa América)".



"River inició también el acondicionamiento de su predio River Camp para albergar con todas las condiciones requeridas el primer partido de la Copa de la Liga 2020 y todos los partidos subsiguientes en los que tuviera condición de local".



"El requisito que surge del articulo 84 del Reglamento General de AFA prevé justamente garantizar un mínimo de espectadores para el desarrollo del evento deportivo en circunstancias de normalidad. Vale decir que para la situación actual este considerando deviene abstracto en virtud de la prohibición vigente de concurrencia de espectadores a los estadios".



"River cuenta con todas las autorizaciones requeridas para disputar el encuentro en River Camp. Tanto de los organismos de seguridad, como del propio Municipio de Ezeiza, que han cursado por los canales formales las autorizaciones correspondientes.



Además, River Plate abonó el costo del operativo de seguridad".



"River Camp cumple sobradamente con todos los requerimientos técnicos y deportivos para albergar un partido oficial. La empresa responsable de la producción televisiva llevó adelante en forma presencial tanto el día lunes 26/10 como el día jueves 29/10 una visita al predio y prestó conformidad en cuanto a las condiciones para llevar adelante la transmisión".



"River elevó la solicitud correspondiente a la Liga Profesional el día 16 de octubre del corriente año. Es decir, con al menos 15 días de antelación respecto del partido a disputarse vs. Banfield".



"En virtud de los fundamentos aquí expuestos, solicitamos que sea la AFA quien resuelva el diferendo en cuestión".



"Finalmente, con respecto a la exigencia de la LPF en que se insta a River Plate a comunicar antes de las 20 hs de hoy un estadio que cumpla con los requisitos exigidos para oficiar de local en los partidos de la Copa de la Liga 2020, dar una respuesta a esta resolución recibida el día 31/10/2020 a las 13 horas en el plazo de 7 horas otorgado por la LPF resulta materialmente imposible".



El partido con Banfield está previsto para mañana a las 21.30 con televisación de Fox Sports Premium.