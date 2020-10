El dramático relato de una enfermera platense que padeció Covid-19

Un grupo de enfermeros autoconvocados anunció para mañana una concentración en la Catedral de La Plata para homenajear al personal de salud víctima del Covid-19 y posteriormente realizarán un acampe frente a la Gobernación "para exigir la creación de una comisión interna que evalúe la salud de los enfermeros que sufrieron Covid-19 y que aún con síntomas son obligados a regresar al trabajo poniendo en riesgo sus vidas".

Noel Araujo, una de las enfermeras que participará de la manifestación, aseguró a este medio que "estamos decidiendo si el homenaje lo realizaremos a las 17 ó a las 18, pero es seguro que lo realizaremos mañana a la tarde".

"Queremos exponer la desidia que estamos sufriendo y denunciar los procedimientos y la presión que sufrimos los enfermeros, que nos estamos muriendo. Vamos a seguir reclamando hasta que tengamos respuestas", explicó Araujo.

En este marco, la enfermera, quien se desempeña en un centro de externación de pacientes mentales que dependen del Hospital Alejandro Alejandro Korn de Melchor Romero, aseguró que "hace dos meses me contagié de Covid-19 a través de un paciente y luego transmití el virus en mi familia, por lo que tuvimos que esperar hasta poder recuperarnos todos".

Además, tuvo que lamentar la muerte de una enfermera amiga suya a raíz del virus. "Pedimos que se forme una comisión médica para que evalúe la situación de los enfermeros. Luego de sufrir el Covid me sentía mal y aún así la ART me obligó a ir a trabajar, aún con dolores musculares y con una arritmia cardíaca, que fue lo que le pasó a mi amiga antes de morir", relató.

"Nosotros somos un gran grupo de enfermeros que nos llamamos autoconvocados. No queremos reemplazar a los gremios. La mayoría estamos sindicalizados, pero queremos respuestas por lo que estamos pasando. No es un pedido ni un capricho, sino una necesidad para asegurar la calidad de atención a la sociedad", dijo en un video que difundió en las redes sociales.

"Las altas que dan las ART son bastante precarias en el momento de volver a trabajar, corremos riesgo. Si uno tiene Covid y tiene todos los síntomas, no puede ser dada de alta. Cuando le decía al médico de la ART que tenía una arritmia cardíaca, no me volvieron a llamar para reevaluación. Volví a trabajar y comencé con dolores que no paraban, acudí a un especialista y me dicen que es un pre-infarto, y seguí trabajando en esas condiciones", relató Araujo.

"El cardiólogo me dice que tengo una pericarditis y un ruido particular que queda en el corazón después del pre-infarto. Lo que consideramos es que si nosotros volvemos a trabajar, que consideren los síntomas que tuvimos. Hace tres días una colega falleció por el mismo cuadro que el mío. Esto quiere decir que necesitamos una comisión médica que nos reevalúe para trabajar, porque así nos seguimos muriendo. Entregamos un petitorio y no tuvimos respuesta, por eso decidimos hacer una huelga", expresó.

En torno a la manifestación la enfermera pidió "que durante la protesta las autoridades cuiden nuestra seguridad porque venimos siendo amenazados por algunos grupos sindicales".