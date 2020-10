Frutas y verduras anotan más subas en las pizarras: gran disparidad de precios

El tomate, el morrón y hasta la históricamente humilde mandarina se convirtieron en estos días en protagonistas de los más encendidos debates, a raíz de que sus precios se dispararon en pocas semanas mucho más que la inflación de los últimos meses. En ese contexto, para algunos resulta inexplicable que un kilo de morrón cueste unos $380, lo mismo que un kilo de bifes, o que llevar a la mesa una frutera con mandarinas salga $120, el equivalente a dos litros de leche de una segunda marca. Al gran desconcierto que producen los precios, se le suma la disparidad que se observa de una verdulería a otra, con diferencias que promedian entre el 30 y el 50 por ciento.

El cartel de una verdulería de la zona de 19 y 46 promocionaba ayer “cuatro espinacas a $99,99; tres paquetes de acelga a $99,99 y dos kilos de naranja a $99,99”, sin embargo cuando alguien preguntaba interesado por la oferta, la respuesta era que esos productos no son de primera calidad y que por lo general se terminaban a primera hora de la mañana.

En ese comercio la cebolla está a $98 el kilo; el morrón a $380 el kilo; el tomate a $180 el kg; el kiwi a $650 el kg y con relación a la papá que está a $20 el kg, se advirtió que no es de la mejor calidad. “Tomate conviene llevar ahora porque ya nos anticiparon en el Mercado que mañana va a estar bastante más caro”, sugirió la empleada de esa verdulería.

MUY CERCA, OTROS PRECIOS

A pocas cuadras de ese comercio, en diagonal 73 y 17, un viejo cartel tirado detrás de unos cajones de frutas exhibía, tomate a $38 el kilo, menos de la mitad de los $95 que se promocionaban unos redondos, de mediano tamaño, ideales para llevar a la mesa.

Allí el cliente ahorraría casi la mitad con relación a lo que se pedía por ese producto en el primer comercio visitado por EL DIA, el de la avenida 19. Otros precios de esa verdulería son por kilo: pomelo, $95; mandarina encore, $120; berenjena, $69: naranja de ombligo, $95; naranja para jugo, $60; zapallitos, $115; manzana roja, $155 y verde a $120. Allí la papa seleccionada está a $20 el kilo.

Pero si en el manual del buen consumidor está como premisa seguir en la búsqueda de buenos precios, habrá que consultar al menos un comercio más.

En otra verdulería de calle 17 en la que se preguntó por el precio del tomate, se aclaró que su valor “se disparó” porque todavía no se cosechó el de la zona. En ese comercio se venden de dos calidades uno más maduro, a $120 el kilo, y otro a $140, que garantiza unos días más de duración. El morrón sale $350 el kilo y se apuntó que el cajón de 10 kilos no baja de los $3 mil. “A los que ya se maduran mucho o son más chicos los tenemos a $300, pero más barato no podemos porque si no perdemos plata”, contó el verdulero.

Uno precio que bajó fue el del alcaucil que ahora sale $60, la unidad y hasta hace unos pocos días estaba, $70.

Otros precios por kilo: batata, $70; papa negra $40; papa lavada, $60; cebolla brasileña, $90 – se indicó que la nacional viene de muy mala calidad y está a $70-, zanahoria a $70; zapallito, $100; berenjena, $100; acelga grande, $70; mediana, $50; naranja de ombligo a $100; mandarina a $110; manzana roja, $140; banana de Ecuador, $110; el kiwi, $300. En estos dos últimos productos se indicó que se prefiere ganar muy poco, pero que los clientes sigan llevándolos. “En el Mercado ya no hay nada barato, menos las cosas que vienen de afuera o que dejan de ser de estación como es el caso de la mandarina”, se dijo con resignación.

Salvador Vides, productor de nuestra zona, explicó a EL DIA que “a fin de mes comienza el tomate de la zona. Pero se impone en el mercado a mediados de noviembre. En Salta y Jujuy prácticamente ya terminó la cosecha quedando solo Corrientes. Hace una semana que presenciaron un fenómeno natural similar a un tornado que hizo destrozos en Santa Lucia, Corrientes, que pudo influir en la oferta y los precios del tomate, pimiento, zapallito y berenjena”. Y agregó que “acá ya hay zapallito, chaucha, pepino y pimiento verde, pero no en cantidad suficiente para imponerse”.

De acuerdo a un relevamiento realizado en CABA, el tomate estaba hace un mes a $60 el kilo y ahora está a $140. El último aumento que registró fue del 32,5 por ciento y por el cajón de 17 kilos los verduleros tuvieron que desembolsar $2 mil. La justificación del incremento estuvo dada en que se terminó la cosecha que venía del norte y la de la Región aún no está a punto. En tanto el morrón ronda los $300 y los clientes optan por comprar por unidad, algo que les demanda unos $70. Algunos productos que ya bajaron fueron la frutilla y el choclo.

FACTORES

Desde el sector se informó con relación a las diferencias de precios que en general están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en el mercado, y otros son factores comunes como la estacionalidad, que afectan a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte.

Con relación al precio del tomate se explicó que por ser un producto estacional, pueden producirse alteraciones vinculadas al ciclo de producción. Por ejemplo, la irrupción de temperaturas invernales en esta época del año, llega a afectar la maduración del fruto. Pero se indicó que el estancamiento del consumo y el desembarco de la producción de La Plata podrán hacer que el precio baje de un 20 a un 40 por ciento.

