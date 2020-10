Licencia de conducir: no afloja el reclamo por los turnos

En el segundo día de atención al público tras los seis meses de parate se renovaron, ayer, las quejas en las oficinas de Control Ciudadano por parte de los platenses que buscan realizar los trámites relacionados con la licencia de conducir. Al igual que en la jornada del lunes, los reclamos apuntan principalmente a los inconvenientes para solicitar turnos a través de la página web.

“El sistema de turnos de la Municipalidad para la renovación de la licencia de conducir no responde ni da turnos”, fue la frase repetida en el WhatsApp de EL DIA.

Por caso, Guillermo Redfren sostuvo que “saqué dos veces el turno en la web para el renovar el registro y no me manda el mail”. En tanto, José Cerino, de Ringuelet, manifestó que “ya me harté, intenté toda la mañana sacar un turno en octubre y noviembre y el sistema lo rechaza, mi registro se venció hace dos meses”.

Además, Andrea escribió sobre la prioridad para personas con discapacidad: “Yo postergue un viaje al exterior ya que al tener licencia mía y de un familiar vencido, el seguro en el exterior no cubre si pasara algo. La web caída, dice mail enviado y no aparece ningún turno”.

Por su parte, desde el Municipio consideraron que “funcionó muy bien la atención en la tres sedes”, en las que se tramitaron, según trascendió, mil licencias en 48 horas, entre renovaciones y nuevos carnets.

Los vecinos deben solicitar turno a través de https://turnos.laplata.gov.ar y son alrededor de 110 mil las solicitudes (entre la obtención por primera vez, la renovación y el cambio de categoría en el carné) que quedaron pendientes en este tiempo de cuarentena. Se ha extendido el horario de atención hasta las 18 horas “para oxigenar lo que es la demanda”, manifestaron fuentes comunales. Y respecta a las falles de la página web manifestaron que “puede trabarse momentáneamente porque hay mucha demanda”.

Además recordaron que la Subsecretaría de Transporte de la Provincia semanas atrás suspendió por 240 días corridos, contados a partir de la fecha de caducidad correspondiente, los vencimientos de las licencias de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el 31 de octubre del presente año y se espera que el plazo se siga extendiendo.