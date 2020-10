El piloto platense Moscardini dio positivo de coronavirus

Nicolás Moscardini iba a debutar este fin de semana en la categoría Top Race, en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la ciudad de Buenos Aires. pero en el protocolo previo que se hace en cada categoría motor por cuestión de la pandemia de Covid-19, el resultado del testeo fue positivo.

El joven piloto platense se encontraba asintomático, pero al ser notificado siguió los pasos correspondiente como fue el hecho de aislarse. Al ser consultado por este medio, Nico dijo que "me encuentro bien", aseguró.

Me lo hice por protocolo no tuve ningún síntoma y me encuentro muy bien. Es por eso que no estaré presente en el @TopRaceOk, gracias a todos, ya habrá una nueva oportunidad. — Nicolás Moscardini (@NicoMoscardini) October 9, 2020

Sin lugar a dudas una mala noticia para este chico con enorme futuro, luego de consagrarse campeón el año pasado y de comenzar con buenas actuaciones en este problemático 2020. Ahora deberá resguardarse unos días y se perderá la carrera de este fin de semana y, posiblemente, la siguiente.

