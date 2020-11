El picante cruce de chicanas de Garro y Saintout en redes sociales

Falta todavía un año para las elecciones, pero en la política los tiempos suelen acelerarse. Los que empezaron a anticipar el clima fueron la diputada provincial y ex candidata a intendenta Florencia Saintout y el intendente Julio Garro, que reeditaron los cruces y las chicanas de la campaña del año pasado, esta vez a través de las redes sociales,

Todo comenzó a partir del posteo que hizo el jefe comunal en Twitter para informar sobre la reunión política que mantuvo ayer con el ex presidente Mauricio Macri. "Hoy me reuní con el ex presidente @mauriciomacri. Hablamos sobre los desafíos de gestionar en estos tiempos y me brindó su mirada sobre el actual contexto nacional e internacional", escribió el intendente platense al pie de una foto en el que se lo veía junto al ex mandatario.

La respuesta de Saintout no se hizo esperar.: "Con Macri??? Pobre ciudad de #LaPlata", replicó la legisladora bonaerense.

El cruce terminó con otra intervención de Garro, esta vez recordando uno de los episodios más recordados de la campaña por la intendencia del año pasado, cuando Saintout decidió no concurrir al debate de candidatos que se hizo en la sede del Colegio de Abogados. Lo hizo posteando una foto en el que se lo veía aquel día señalando la silla vacía de su rival.

A mediados de agosto pasado, los dos ya habían tenido un fuerte cruce en Twitter, aquella vez con la pandemia como disparador. "Mientras el intendente Garro se pasea por los medios promoviendo la apertura de rubros que luego no controla ni inspecciona, la circulación aumenta y los números de contagios de coronavirus en La Plata crecen de a cientos todos los días", lanzó Saintout.

"Hola @fsaintout! Apareciste! No entiendo la necesidad de hacer política partidaria con la pandemia. Trabajamos con Nacion y Provincia desde el primer día. Estamos entre las ciudades con menor tasa de contagios, pero no tenemos nada para festejar. Aún estamos a mitad de camino", había replicado Garro.