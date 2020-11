"No me siento atacado por Cristina, la relación está perfecta", aseguró el Presidente

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “está perfecta” y agregó que ambos pueden tener “visiones diferentes", por lo que las conversan "y punto", ya que eso "tiene que ver con lo habitual de la gestión”.



Fernández respondió así al ser consultado sobre la postura de Elisa Carrió sobre la postulación de Daniel Rafecas a la Procuración, cuando la referente opositora dijo que Rafecas no era “el candidato de Cristina” y que su respaldo tenía que ver con mantener la “institucionalidad”.



Sobre estos comentarios de Carrió, el Presidente afirmó: “No ayuda Elisa Carrió, ella ha dicho cosas horribles de mi y lo que está claro es que no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera”.



“Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas, pero en mi no las siembra. Es un poco más de su método”, expresó el Presidente.



Asimismo, remarcó que su relación con Fernández de Kirchner “está perfecta”.



“Mi relación con la vicepresidenta está perfecta y no me siento atacado por Cristina”, afirmó y añadió: "Podemos tener visiones diferentes y las conversamos y punto, tiene que ver con lo habitual de la gestión”.