Cayó “Cachola”, dos días después de salir de la Unidad 9 y mientras huía de la Policía

Un sujeto del barrio El Palihue, apodado “Cachola” y conocido por sus antecedentes, fue detenido en las últimas horas por personal de la comisaría octava al intentar robar una moto junto a un cómplice y luego fugar por las casas de la zona. El aprehendido, de 38 años, tiene “un cuantioso prontuario y además habría salido en libertad de la Unidad Carcelaria N° 9 hace unas horas (el martes, más precisamente)”, indicó una fuente policial.

Su compinche consiguió escapar, aunque era buscado por las autoridades.

Todo comenzó con el llamado anónimo de un vecino al 911. El testigo advirtió cuando los dos ladrones atacaron en 7 y 80 a la víctima, un hombre de 53 años oriundo de Berisso. Un móvil de la seccional llegó con rapidez a la escena, aunque los malvivientes ya se habían esfumado.

No obstante, el damnificado relató que ambos desconocidos lo abordaron para robarle la moto, una Zanella 110 ZB. Estaban armados con un fierro y lo amenazaron en repetidas ocasiones con él sin poder amedrentarlo. Ante la incansable resistencia, abandonaron la faena. Pero no irían muy lejos: a una cuadra de allí, en 8 y 80, un grupo de vecinos alertó a los oficiales sobre la presencia de los asaltantes.

Es que, decepcionados con el golpe fallido, decidieron probar mejor suerte en esa cuadra. Con la descripción aportada por el sujeto atacado y los frentistas, los efectivos policiales montaron un operativo cerrojo en la zona. Un vocero remarcó que “saturamos el vecindario de manera tal que logramos interceptar a uno dentro de la manzana de 4 bis entre 82 y 83, donde se había ocultado”.

Determinaron que “Cachola” estaba en el techo de una finca particular porque la dueña del lugar salió a pedir ayuda asegurando que un intruso había quedado atrapado en su propiedad. El perseguido no podía moverse y tenía diversas lesiones y cortes en el cuerpo. En el perímetro descubrieron el motivo: tras saltar de un tejado al otro quedó enganchado entre los alambres de púa y ya no pudo continuar con la huida.

Luego de esposarlo y asistirlo por sus heridas, al correr su identidad con la base de datos “saltó que tenía hechos por Villa Ponsatti, Barrio Aeropuerto y zonas aledañas desde que era menor”, confió un portavoz de la investigación. Quedó aprehendido bajo los cargos de “tentativa de robo doblemente calificado por el uso de arma impropia”. En la causa interviene la UFI N° 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y se esperaba que en el transcurso de la mañana le tome declaración.

El hecho tuvo lugar a pocas cuadras de la estación de servicio en la cual el pasado 4 de noviembre por la noche balearon a Carlos Julián Álvarez Allende (44) para robarle la moto. Ayer a la tarde finalmente murió, tras permanecer internado durante dos semanas (ver página 18).