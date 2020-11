La asaltaron, sabe dónde están, pero “no pasa nada”

Quienes viven en Ringuelet dicen que las calles son “tierra de nadie”. Y Mariel puede dar cuenta de ello: el jueves pasado fue interceptada por dos motochorros cuando salió de un supermercado de la zona con su hijo.

“Uno se bajó, le apuntó con un revólver a mi hijo y me robó la mercadería que había comprado, mi celular, las llaves de mi casa y la billetera, donde tenía todo tipo de documentación”, le contó a este diario en un contacto telefónico, en el que agregó: “Se iban a llevar la bicicleta, pero prefirieron la comida”.

Lo curioso del caso es que la mujer rastreó a los responsables con el GPS del celular que le robaron y el Google maps le informó el punto exacto en el que están. Es más, fue hasta ese lugar y encontró a la moto de los asaltantes.

“Hice la denuncia en la comisaría Sexta y la UFI 9 (de Autores Ignorados=, pero en todos lados me dicen lo mismo: sin orden de un juez no se puede hacer nada”, lamentó la damnificada en diálogo con este medio, reconociendo que se siente impotente de saber dónde están los ladrones y lo que le llevaron, y no poder recuperarlo.