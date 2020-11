Los aumentos de tarifas que llegarían en marzo

Después de que el presidente Alberto Fernández adelantara que “a partir de marzo se comenzará a discutir” la actualización de las tarifas de servicios -energía eléctrica y gas natural-, las empresas se sorprendieron ya que de las conversaciones que mantuvieron habían sacado la conclusión de que esa discusión sería mucho antes y apenas venciera la prohibición de aumentar las tarifas que rige hasta fin de año.

Pero por otra parte, también comenzó a mencionarse un posible esquema de incrementos para marzo, o eventualmente abril, que llegaría hasta un 65 por ciento, distribuido por sectores, buscando que el porcentaje de subsidios no suba, un punto requerido por el Fondo Monetario Internacional.

Según publica El Cronista, la suba que se está manejando va desde un 25 por ciento hasta un 65 por ciento (el último porcentaje alcanzaría a los sectores con mayores recursos).

LOS QUE NO PODRÍAN PAGAR

En el Gobierno estiman que hay un 40 por ciento de la población que no está en condiciones de pagar ninguna suba, por lo que los subsidios estarían orientados a cubrir esa demanda. Y también creen que hay entre un 15 y 17 por ciento -los de mayores ingresos- que sí. Por eso, sobre ellos recaería el mayor porcentaje del incremento. Mientras que hay otro 40 por ciento que representa a la clase media, a la que el ajuste tarifario le llegaría atado a la inflación, la cual se estima sea para 2021 del 29 por ciento.

“Los subsidios no los vamos a aumentar en términos del PBI, es un primer objetivo que nos propusimos. Luego, independientemente de la situación y la capacidad de pago de los argentinos, queremos hacer un uso mas eficiente de los subsidios”, aseguró días atrás el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario indicó que la idea es “subsidiar al sector que realmente no puede pagar el costo de la energía, pero también dejar de subsidiar a sectores que sí pueden pagarla y que en términos porcentuales de sus salarios es aún menor lo que incide en sus ingresos que en los sectores mas bajos”.

Así fue que habló de “dos extremos, del 40 por ciento de la población que no puede pagar el costo de la energía, y un 15 a 17 por ciento que pueden pagar ese costo”. En el medio queda “todo un sector con el cual el objetivo es tratar de que pagar la energía no incida en la decisión de adquirir otros bienes y servicios, que no genere recesión en otras cosas. Pero también ese sector puede ir enfrentando una tarifa que evolucione a un nivel que no le consuma de su salario en términos porcentuales cada vez más”, explicó.

Por el lado de las empresas, las palabras del mandatario en cuanto a que recién en marzo se comenzará a discutir una actualización tarifaria generó cierta preocupación, ya que creen que si no se cierra de manera rápida difícilmente luego haya margen para una suba por la proximidad de las elecciones legislativas y terminarían acumulando dos años sin subas.