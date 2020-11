La misteriosa historia de la pareja que abandonó a dos nenes africanos en una comisaría de Bahía Blanca

No deja de conmocionar el caso de los dos hermanos de seis años que habían sido traídos desde Guinea Bissau en agosto del año pasado y fueron abandonados en una comisaría de Bahía Blanca por el supuesto padre adoptivo. Y ahora la Justicia de esa ciudad bonaerense abrió una investigación para determinar la situación de los niños.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre, cuando los chicos fueron dejados en la Comisaría de la Mujer, desde donde se radicó una denuncia ante la Justicia de Bahía Blanca. La familia fue identificada con el apellido Rucci Perrig, quienes llegaron en enero a San Martín de los Andes en busca de una nueva vida en contacto con la naturaleza y las montañas. Eduardo y Natacha son los padres de familia, quienes tienen una hija biológica y adoptaron a los mellizos africanos.

Lo cierto es que, según relata el sitio Infobae, los vecinos que los conocieron los describieron como "una familia feliz". De ahí el asombro porque tras el abandono los padres adoptivos no sólo que no saben nada de ellos sino que también se borraron de las redes sociales, no atienden el teléfono y se refugiaron en el departamento que habitaban. Ahora la Justicia investiga un delito gravísimo.

¿Qué se sabe de la pareja? Ella es fotógrafa y el trabajaba como representante de una empresa de comunicación. Aseguran que conocían San Martín de los Andes porque Rucci practica triatlón y había corrido varias carreras en la zona.

En cuanto al caso judicial, según la denuncia, el hombre llegó a la dependencia policial "sujetando a los menores de ambos brazos, sin ningún miramiento, donde informó que era su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar". Además, ratificó la historia de que luego de vivir en Bahía Blanca con ellos, el hombre decidió mudarse a San Martín de los Andes, donde reside actualmente, junto con su mujer y su hija biológica.

"El 21 de noviembre se recibió una denuncia proveniente de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, donde dio cuenta que el 17 de noviembre se hizo presente un hombre, que residía en San Martín de Los Andes, para entregar a dos niños menores de edad de origen africano", señalaron desde la Fiscalía General Departamental. La justicia investiga ahora si el hombre puede ser acusado por el delito de "incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Art. 1 y 2 inc B de la Ley 13.944 ) y un posible fraude a la Ley de Migraciones", informaron las fuentes judiciales.

Tras el episodio. además tomó intervención el Sistema de Protección Integral de Derechos de Infancias y Adolescencias de la comuna, donde los dos niños de seis años quedaron alojados en un espacio de cuidado familiar alternativo. Según se indicó en la denuncia radicada ante la Justicia, "el hombre resultaría ser el padre adoptivo de los menores, refirió razones personales que dificultan su vinculación y sostenimiento de la vida familiar".

"En la denuncia también se indicó que los niños fueron traídos en agosto de 2019 desde Guinea Bissau, previo adoptarlos y haber convivido una semana juntos en el orfanato en el que se encontraban", agregaron. A raíz de la denuncia, tomó intervención el fiscal Marcelo Romero Jardín.

Por su parte, la asesora general tutelar, Yael Bendel, se refirió a la situación y lamentó el "episodio". Agregó que no la "sorprende porque 2 de cada 10 niñas y niños que están en estado de adoptabilidad son devueltos, y si hablamos de niños y niñas mayores de 8 años, 5 de cada 10 son devueltos”.

Bendel agregó que "en nuestro país, como ocurre en otros, la devolución de niñas, niños y adolescentes es muy habitual como así también hemos intervenido en diversas situaciones de violencias ejercidas por los adoptantes". "Muchas veces se intenta romantizar el hecho de que personas con muchos deseos de ejercer la maternidad o paternidad, adoptan chicos. Pero nosotros conocemos lamentablemente el lado B de esas situaciones y no todo sucede como muchas veces se piensa. Hemos visto niñas y niños que son devueltos más de una vez, incluso, como en un caso que conocemos, en el día de su cumpleaños".

"Es difícil para una niña o un niño dimensionar los abandonos, procesar que alguien que elige cuidarlos, de un día para el otro decide que no quiere continuar con ese compromiso. La adopción debe ser tratada como el derecho de los niños a desarrollarse en una familia, tal como consagra nuestra constitución nacional y no, como un derecho de los adultos", concluyó.