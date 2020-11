El funeral se hará en la Casa Rosada y esperan a un millón de personas

La Casa Rosada será, a partir de esta mañana, el simbólico lugar donde se realizará el velatorio de Diego Armando Maradona. En la sede gubernamental se aguarda una despedida masiva al ídolo deportivo argentino, que también abarcará a la Plaza de Mayo. El presidente Alberto Fernández decretó ayer tres días de duelo nacional, al tiempo que suspendió su agenda de actividades.

Los preparativos para el funeral comenzaron ayer por la tarde en la sede del Gobierno. Según pudo constatar EL DIA, el cajón con el cuerpo de Maradona será colocado en un patio que se encuentra inmediatamente después del ingreso de Balcarce 50. Para ello, debieron quitar varios molinetes y una estructura de madera que resguardaba una lenta obra de refacción interna.

“Todo se realizará con un estricto protocolo sanitario”, aseguraron anoche a este diario desde la Jefatura de Gabinete, a sabiendas de que un funeral de estas características significa un desafío de organización en tiempos de pandemia. El antecedente más cercano de un velatorio masivo fue el que se hizo en la Rosada para despedir al ex presidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010.

En aquella oportunidad, el público ingresó a la sede gubernamental durante cuatro jornadas, entre el 27 y el 30 de octubre, luego de hacer largas filas que se extendieron por la Plaza y la Avenida de Mayo. Las autoridades estiman que la despedida de Maradona puede ser más concurrida aún y proyectan que el velatorio se realizará durante tres días, hasta el próximo sábado inclusive.

Los funcionarios calcularon que habrá más de un millón de personas en el velatorio de Maradona. El operativo logístico estará supervisado por los ministerios de Seguridad, Salud y Defensa, además de la Casa Militar, e explicó en la sede gubernamental. Las personas que quieren despedir al astro podrán ingresar únicamente por la esquina de la avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo.

Las fuentes consultadas precisaron que el funeral de Maradona en la Casa Rosada fue acordado entre el más alto nivel del Gobierno y la familia del astro argentino. Las hijas Dalma y Gianina y la ex esposa Claudia Villafañe dieron el visto bueno tras un llamado de la Secretaría General de la Presidencia. El propio Alberto Fernández se mostró ayer impactado por el deceso del ídolo.

“Diego era la Argentina en el mundo. Nos llenó de alegría y nunca se lo vamos a poder pagar. Hoy es un día muy triste para todos los argentinos”, remarcó el Presidente en declaraciones que hizo ayer a varios canales de televisión, entre ellos el deportivo TyC Sports. “La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto y haber disfrutado de su afecto”, reflexionó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dedicó un mensaje en Twitter al conocerse la muerte de Maradona: “Mucha tristeza...mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos”, posteó la jefa del Senado junto a una fotografía icónica de Maradona, que lo muestra levantando la Copa del Mundo tras la hazaña de México 86.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, escribió: “Argentina te ama y te va a extrañar. Infinitas gracias por su magia y tu argentinidad. Descansa en paz, Diego”. La frase de despedida fue acompañada por fotografías del legislador junto a Maradona. Otros diputados y senadores emitieron ayer centenares de mensajes alusivos a la muerte del ídolo deportivo.

Mauricio Macri, quien tuvo trato directo con Maradona cuando presidió Boca Juniors, sostuvo: “Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio”. Mientras que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta señaló: “Hasta siempre, Diego. Eternamente agradecido por las alegrías que nos diste”.

La relación de Maradona con los dirigentes políticos siempre dio qué hablar. Alguna vez aclaró: “Los que no me quieren repiten una y mil veces que apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Pero en realidad, al que apoyé siempre fue a mi país, sin importar quién gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, ni a pedirles una foto; ellos me invitaron”.

El astro, que se tatuó las caras de Fidel Castro –quien también murió un 25 de noviembre - y del “Che” Guevara, y que tuvo una estrecha relación con Hugo Chávez Frías, regresará este jueves a la Casa Rosada, donde lo recibieron todos los presidentes argentinos desde el retorno de la democracia. Allí saludó desde el balcón histórico en 1986, cuando la gloria estaba a sus pies.