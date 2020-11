Adiós a Maradona: quiénes estuvieron en la ceremonia íntima

El velatorio intimo de Diego Maradona en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno se realizó a cajón abierto para sus familiares directos, su ex esposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Giannina, amigos y ex compañeros especialmente autorizados, entre ellos varios integrantes del plantel campeón del Mundo en México ´86.

El féretro fue colocado en "Salón de los Pueblos Originarios" y allí comenzaron a desfilar durante la madrugada, amigos y allegados para dar el último adiós a Maradona que falleció ayer a los 60 años.

Claudia, Dalma y Giannina ingresaron a la Casa Rosada cerca de las 23:30hs. y todavía permanecen allí.

Alrededor de la 1hs. de la mañana, ingresó Verónica Oeda junto a su hijo, Dieguito Fernando, en tanto que según informaron, Jana, la otra hija del ídolo, fue parte de la despedida familiar.

#DiegoEterno Las primeras imágenes de Claudia, Giannina y Dalma tras la muerte de Diego. El mundo las abraza. ¡Fuerza, Familia Maradona! pic.twitter.com/4qNFxZW2Ul — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2020

Rocío Oliva no pudo ingresar esta madrugada a la Casa Rosada porque no figuraba en la lista de las personas autorizadas por la familia.



Oliva llegó cerca de las 4 de la madrugada a la puerta de la explanada de la calle Rivadavia con la intención de darle el último adiós a Diego hasta que el personal de seguridad le avisó que no formaba parte de la nómina supervisada por Claudia Villafañe.

Al no poder ingresar, Oliva se instaló en su automóvil durante casi dos horas a la espera de alguna novedad para poder pasar hasta el Salón de los Pueblos Originarios y al no conseguir respuesta, se retiró del lugar con lágrimas. "No me permitieron ingresar y no sé por qué. Soy la última mujer de Diego y quería despedirlo", lamentó Oliva.

Los invitados especiales ingresaron por la explanada de la Casa Rosada y entre ellos pasaron el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la Liga Profesional Marcelo Tinelli y los jugadores de Boca Carlos Tévez y Ramón Abila, además de Rolando Schiavi.

La mayoría de los ex jugadores campeones del mundo en 1986 llegaron a bordo de un ómnibus provisto por la AFA y también pasaron frente al féretro abierto.

Entre ellos estuvieron Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido y Ricardo Giusti, entre otros, además Sergio Goycoechea.

También saludaron por última vez a Diego, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Maxi Rodríguez, Mariano Andújar y Daniel Osvaldo junto al cantante Luciano Pereyra, entre otros.

Rafael Di Zeo, líder de la barrabrava de Boca, junto a uno de sus laderos, Mauro Martín, y otros dos integrantes de la hinchada, participaron del velatorio íntimo de Maradona esta madrugada en la Casa Rosada, invitados por Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina.

Di Zeo y Mauro Martín arribaron poco después de las 2hs. e ingresaron al Salón de los Pueblos Originarios, donde Diego era velado a cajón abierto en una ceremonia íntima para sus familiares más directos.

Antes de ingresar a la Casa Rosada, Di Zeo y Mauro Martín habían montado junto a los demás miembros de la barrabrava de Boca una particular escenografía en la zona periférica, en la Plaza de Mayo, que incluyó banderas de Boca, bombos e imágenes de Maradona durante su paso por el club.