El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto de ley de movilidad jubilatoria

El Poder Ejecutivo envió anoche al Senado el proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández.

El proyecto de ocho artículos "comenzaría a ser debatido la semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara baja en la segunda semana de diciembre, para permitir que Diputados lo pueda sancionar antes de fin de año", estimaron fuentes parlamentarias.

"El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación", señaló el presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).

El texto del proyecto fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros (legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales), cuyo labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

En el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso que acompaña el proyecto, se señala que "a fin de hacer más justo, equitativo y sostenible el sistema, se propone modificar la periodicidad de la aplicación del índice de actualización de las remuneraciones, insumo necesario para el cálculo del haber inicial de los jubilados y pensionados".

"Debe tenerse en cuenta, que la fórmula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político y que se expresa en un proceso que tiene como norte no dejar atrás a los sectores más vulnerables de la población y que precisamente por ello, requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones", remarca.

El mensaje está firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el de Trabajo, Claudio Moroni.

"A la luz de esos valiosos aportes, creemos haber alcanzado una síntesis precisa que permite definir una nueva fórmula que, por un lado, recupera lo mejor de las experiencias ya transitadas y, por el otro, incluye las nuevas condiciones que nos impone Ia presente coyuntura", sostiene el texto.