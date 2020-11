El primer discurso de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos

El presiente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta noche que los estadounidenses le dieron "una victoria clara y convincente" y juró que será "un presidente que unificará, no dividirá, no verá estados azules o rojos, sino los estados unidos".



Desde Delaware, el mandatario electo aseguró que "trabajaré por ganarme la confianza de todas las personas" y "asumiré este cargo para devolver el alma a Estados Unidos".

Afirmó también que hoy que su compañera de fórmula, Kamala Harris "será la primera vicepresidenta negra...no me digan que algo no es posible en Estados Unidos".



"La comunidad negra siempre me apoyó y ahora yo los apoyaré a ustedes", dijo y agregó, al dirigirse, a los votantes de Donald Trump: "Entiendo su frustración, pero es momento que todos nos demos una oportunidad de nuevo, volvamos a escucharnos, a hablarnos. dejemos de tratar a nuestros rivales como enemigos. Este es el momento de curar a Estados Unidos".

Aseguró en su primer discurso tras ganar la elección que mañana nombrará a un grupo de expertos y científicos reconocidos para dar "la batalla de controlar el coronavirus, de reconstruir prosperidad, de eliminar la injusticia racial y de salvar nuestro planeta y detener el cambio climático".



"Todo lo que pido es una oportunidad justa para conseguirlo", agregó, y precisó que el comité contra la Covid-19 que nombrará mañana es "para crear un plan para controla la pandemia a partir de enero de 2021", e insitió que "haré todo lo necesario para detener esta pandemia".

Antes, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recordó durante su discurso en Delaware que cuando su madre emigró desde India "nunca se podría haber imaginado este día", en el que "una mujer negra, latinoamericana y asiática" llegue a la Vicepresidencia.



Harris también habló de la audacia de Biden para "romper una de las barreras más importantes del país y elegir a una mujer negra como su compañera de fórmula". La vicepresidenta electa proyectó: "Aunque seré la primera mujer en el cargo, no seré la última; las niñas hoy verán que este es un país de posibilidades".