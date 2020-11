Mercerat seguirá preso y vecinos de 14 y 62 piden desalojar un “privado”

El empresario inmobiliario Fernando Mercerat seguirá preso, por lo menos, hasta el juicio oral, por decisión del juez de garantías que le dictó la prisión preventiva acusado del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad, agravado por la situación de la vulnerabilidad de las víctimas”, confirmaron fuentes judiciales.

En esa misma resolución, el juez de Garantías Pablo Raele rechazó el pedido de excarcelación que había planteado la defensa de Mercerat, por considerar que “en la fase procesal del expediente se correspondería con la falta de mérito”. Y dispuso que el Servicio Penitenciario Bonaerense “arbitre los medios necesarios” para que el empresario sea alojado en alguna Unidad Penitenciaria que disponga de cupo.

Por ahora está detenido en la Alcaidía Roberto Pettinato.

Por otro lado, vecinos de 62 entre 14 y 15 se reunieron ayer en la vereda de un PH para denunciar que en uno de esos departamentos “ejercen la prostitución y venden droga de madrugada”, en alusión a una propiedad que fue allanada en el marco de la causa que tiene entre sus imputados a Mercerat.

“La dueña de la propiedad dice que nos arreglemos con la inmobiliaria, ellos nos dicen que la casa está usurpada y la mujer que vive ahí salió a los gritos a decirnos que ella paga el alquiler todos los meses y que la dejemos laburar en paz”, reveló ayer a este diario uno de los vecinos que participó del encuentro (ver aparte).

La causa que puso al empresario y a su empleado Pedro Marcelo Bardella tras las rejas avanzó bajo la instrucción de la fiscal Cecilia Corfield, quien considera que “desde al menos el 7 de octubre de 2019 a la fecha”, Mercerat, como dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y funciona en 22 entre 43 y 44, “junto a un grupo indeterminado de personas, entre los que se encuentra el ya detenido” (también con preventiva) Bardella, “explota económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidades económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”, figura en la causa. Según Corfield, el martillero les exigía “la entrega de una suma de dinero, semanal o diariamente a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del mercado, sin documentación respaldatoria alguna ni de los contratos ni de los pagos recibidos y exclusivamente en función del destino para el cual les arrienda los inmuebles, ejerciendo en todos los casos medios extorsivos de pago como de desocupación”.

Mercerat fue detenido hace un mes, en una propiedad en Brandsen, y horas después accedió a declarar en su indagatoria ante Corfield, acompañado por sus abogados defensores Alfredo Gascón, Alfredo Gascón Coti y Miguel Molina.

Durante casi tres horas intentó desligarse de los cargos. Dijo que es martillero desde “hace más de 30 años”, que la inmobiliaria que conduce tiene 55, la fundó su padre y “tenemos casi 1.000 propiedades administradas, alquiladas”.

Consultado sobre el coimputado Bardella, aseguró conocerlo desde “hace más de 15 años”: era “una de las personas que realizaban mantenimiento, teníamos tres, pero con los años la empresa de Bardella fue creciendo y se fue encargando y hasta llegar al día de hoy, del mantenimiento y puesta a punto de las propiedades en exclusividad”, aseguró. Según su versión, el hecho de ocuparse del mantenimiento durante el contrato y la puesta en condiciones una vez que terminaba hizo que el coimputado “tomara contacto con cada uno de los propietarios de las locaciones”, lo que explicaría que él mismo gestionara ciertos contratos y cobranzas.

“Él me hacía una rendición semanal-argumentó Mercerat- me rendía lo que había cobrado” y detalló que “cuando en la hoja que se acompaña dice ‘boleta’ quiere significar que él me rendía boletas de sus trabajos”. Cuando la fiscal le preguntó si estaba al tanto de que en algunos de los 1.000 domicilios que conforman la inmobiliaria se ejerce la prostitución, declaró que “a ciencia cierta no”. Admitió tener “sospechas en algunos casos”, pero que terminó por confirmarlas “cuando fueron los allanamientos”.

Bardella, por su lado, asegura no haber tenido más ingerencia que la de cualquier empleado que cumpliera órdenes de su patrón. Dijo que lo “mandaban a cobrar a todo tipo de lugares, donde había trabajadoras de la prostitución” y que “la plata se la entregaba (al empresario)”. El día que lo detuvieron, a Bardella le secuestraron dentro de su auto 125 profilácticos de látex y documentación con detalles de las “sumas dinerarias que recauda para sí y para terceros de los lugares privados en donde se ejerce la prostitución”, figura en la causa. Christian Parodi, defensor de Bardella, explicó que tenía esos materiales “porque se encargaba de limpiar y acondicionar las propiedades y siempre sobraban profilácticos”.