El crudo relato de la mamá de Renzo Villanueva en la reanudación del juicio

El juicio por la muerte de Renzo Villanueva, el nene de 7 años con Síndrome de Down que cayó al vacío desde el séptimo piso de un edificio de 9 entre 55 y 56, en la noche del 10 de octubre, se reanudó esta mañana con los alegatos dispuestos por el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de La Plata. En este marco, habló la madre del niño, Angela Donato, quien reafirmó sus acusaciones contra el padre del nene Diego Villanueva (38) y su pareja Rosa Martignoni (32)

En este marco, Donato expresó que "hace 3 años, Renzo fue arrojado por la ventana de un séptimo piso, en el departamento de su papá, donde ellos dicen que estaban haciendo una mudanza". En el relato dijo que todo ocurrió "un día a las 7 de la noche, de lluvia frío y viento, un día que jugaba la Selección Argentina y que si no ganaba ese partido no clasificaba para el Mundial.

Donato criticó la versión de los acusados al rechazar que estuvieran realizando una mudanza tal como aducen. "En esas condiciones Diego, que hacía poco había recuperado el vínculo con Renzo ya que había tenido una restricción perimetral de 9 meses por violencia con Renzo estaba haciendo una mudanza... ", expresó.

La mujer recordó que "a las 20:29 yo vuelvo del kiosco de comprarme cigarrillos y me encuentro con que tengo cuatro llamadas perdidas de Diego. Esto me demostraba que algo malo había sucedido porque el nunca me llamaba ni respondía mis llamadas, ni cuando Renzo estaba enfermo".

Y agregó: "Cuando lo llamo me dice que 'Renzo se cayó'. Le grité "¿de dónde se cayó?". Y me responde que 'se cayó del balcón', y me cortó el teléfono. Yo quise comunicarme con él y nunca más tuve una respuesta. Estaba sola en casa y llamo a mi pareja..." )

La madre de Renzo señaló que tras la noticia se dirigió "al Hospital de Niños y pregunté por Renzo y me dijeron que ellos no habían podido hacer nada porque él había llegado al hospital sin signos vitales y que sería trasladado a la morgue judicial para la autopsia."

También afirmó que "esa misma noche me dirigí a la Comisaría Primera de la jurisdicción y me dicen que Renzo no había caído de un balcón sino de una ventana".

"Yo sabía que Renzo no lo podía hacer porque lo había educado, lo había estimulado. No es que no lo podía hacer porque físicamente no tenía movilidad, sino porque no lo debía hacer porque sabía que una ventana al vacío lo podía lastimar. El no sabía lo que era la muerte, tenía casi 8 años cuando lo asesinaron", aseguró.