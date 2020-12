“Por fin volviste a ser el comisario corrupto de antes”: las escuchas de una banda de narcopolicías

"Dale, Taka-Taka", le reclama Omar Andrés Asef (49), alias "El Viejo o "El Turco", cuando el oficial jefe se demora en hacer un allanamiento en contra de una banda rival. Al comisario Miguel Ángel Muñoz (46), jefe de la seccional 18° de Neuquén, los narcos le decían "Takajara"

En el marco de esta causa llena de escuchas, el pasado 1° de diciembre el comisario Muñoz fue detenido en un operativo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva que incluyó 17 allanamientos a cargo de la Policía Federal y la Policía de Neuquén.

Para el fiscal federal de Neuquén Miguel Angel Palazzani y el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) -que colaboró en la investigación-, los policías no sólo cobraban coimas, sino que eran parte integral de parte de la banda. Por eso la imputación contra ellos es "tráfico organizado", el mismo que para los narcos.

Las escuchas son asombrosamente explícitas. Según detalló Clarín, en ellas se habla de un pago semanal base de 5 mil pesos (por policía). Incluso hay conversaciones en las que los agentes piden aumento de sueldo, como en una improvisada paritaria.

Ejemplo: "Tenemos que hablar para aumentar. ¡Si ustedes la subieron a la cosa! ¿Te acordás que cada un mes y medio íbamos a ir subiendo? Y ya pasaron tres meses", le reclama uno de los policías involucrados a Catalán.

El sistema de "pagos" también incluía regalos, como un auto nuevo como premio por un buen trabajo, o créditos para comprar un terreno o hacer el cumpleaños de una de las hijas de uno de los policias.

Las escuchas:

*"Por ahí nosotros nos quejamos que le tenemos que pagar a ellos, y que no hacen nada. Pero ¿te diste cuenta que un simple aviso podemos evitar un montón de pérdida y caer en cana? ¿Te diste cuenta Braian, mi viejo? Somos una banda re inteligente" (charla telefónica entre Asef y Catalán).

*"Ninguna empresa va a bancar sin la Policía, amigo. ¿Cuánto pueden vender? ¿Tres meses? Yo más que vos estoy apurado para que al Nico le revienten, para que el Nico cierre el culo y me venga a ver a mí. Para que me diga: 'viejo, quiero contratar a policías'. Listo: yo te pongo los policías, pero vos vas a trabajar conmigo, vas a trabajar con nosotros" (conversación entre Asef y Catalán sobre Nicolás Gelves, un competidor).

*"Todos los domingos es tu pago, verga. Vos todos los domingos tenés que diagramar tu pago, paja. Pasa que vos te borrás, Taka-Taka. Te hacés el pelotudo. Vos todos los domingos cobrás: tenes tus 5 lucas, Taka-Taka" (mensaje enviado por Asef al comisario Muñoz).

*"Hermano, ¿viste que recién te decía que posiblemente necesite de ustedes, esto es si se puede, ya a título de especial colaboración. En realidad no es colaboración, porque después me lo descuentan, no hay problema. ¿Me podrán prestar 30 mil pesos, como los otros días y me lo van descontando? " (pedido del oficial principal Cristian Navarro, alias "Tripa", a Asef).

*"Me canso de tener que estar esperando para que me paguen. Mirá, mirá la fecha que estamos, todavía no me abonan la segunda quincena. Me canso de tener que cobrar lo mismo que el Taka cuando -yo creo ¿no?- creo que hago más que el Taka. Cuando ustedes necesitan algo, me consultan directamente a mí". (Reclamo del policía Navarro a Asef).

*-Navarro: Estoy colaborando con el Departamento para un volteo y unos allanamientos que se van a hacer ahora, así que voy a estar toda la noche.... seguramente hasta la madrugada.

-Asef: Rescatate algo, viejo. Fijate de rescatar algo y lo sacamos a la 'ofi'. Una piedra, aunque sea medio kilo.

-Navarro: Ahí voy a ver qué pasa y te pego el chifle si si, faltaría más.... ya sabés cómo es la movida.