Leticia Siciliani, enojada con el jurado de Masterchef: "Me hincharon, me fui re angustiada a mi casa"

La "Gala de eliminación" de Masterchef Celebrity, Leticia Siciliani se angustió con la devolución del jurado. Si bien sigue en carrera, la actriz confesó que se fue a su casa llorando y habló de la presión que siente por participar en uno de los realities más exitosos de la TV.

"Me hincharon (...). Me fui re angustiada a mi casa", comentó Siciliani, sin filtro, este mediodía en Flor de equipo. Mientras asegura que suele irse llorando después de cada gala fallida, advirtió: "No es que tengo carácter fuerte es que soy muy sensible. Estoy súper feliz y agradecida, pero es fuerte estar ahí".