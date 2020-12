"Por las secuelas estoy postrada en una cama", relató la joven que denunció al cura Sidders

Raúl Sidders está detenido desde principio de mes en una causa por presunto abuso sexual contra una nena de 12 años cuando cursaba en el colegio católico “San Vicente de Paul”, donde el cura actuaba como capellán. Un día después, el cura usó la posibilidad de declarar ante el fiscal de la causa para negar su responsabilidad en esas agresiones.

Como se publicó anteriormente, Sidders empleó ante el fiscal Álvaro Garganta (UFI Nº 11) argumentos dedicados a contestar y rebatir hechos relatados por la presunta víctima. Entre esos, la inducción a tocar su pene erecto a través de los bolsillos de la sotana en situaciones con más alumnas y alumnos presentes ó las supuestas charlas sobre técnicas para prácticas sexuales como las relaciones con un novio o la masturbación.

El cura fue capellán del colegio situado en 43 y 115 durante casi dos décadas, entre una fecha no precisada del periodo 2001-2002 y mayo ó junio de este año, según indicó ante Garganta. A mediados de este año, fue requerido como secretario por el ex obispo auxiliar de La Plata, Nicolás Baisi, actual titular de la Diócesis de Puerto Iguazú. Dos meses después fue señalado por la denuncia que presentó una joven de 27 años, sobre presuntos hechos ocurridos en un periodo que delimitó entre 2004 y 2008, entre el final de la Primaria y el inicio de la Secundaria.

En las últimas horas, Rocío, la joven que denunció a Sidders realizó declaraciones y dio detalles de su denuncia: “Me manipuló y por las secuelas estoy postrada en una cama debido a las consecuencias del abuso infantil”.

Agregó que “me di cuenta desde chica que había sido un abuso pero no me animaba a contarlo. En un espacio terapéutico se lo pude contar a mi psicóloga. Habían publicado una nota y creí que me había pasado sólo a mí y tras leer comentarios favorables hacia él estallé y conté mi verdad", dijo en declaraciones a FM Une

La joven expuso que en las próximas horas podrían realizarse más denuncias contra Sidders y desmintió que el cura se haya entregado voluntariamente sino que "fue pensando que era un trámite de la DDI y quedó detenido. Se largó a llorar y pidió que no lo detengan. Quedó dos semanas y la semana pasada lo trasladaron a la alcaldía Petinatto en Olmos".

Según detalló, actualmente, goza del beneficio de prisión domiciliaria en la casa de su hermana en Pilar debido a que el fiscal Álvaro Garganta y el juez Agustín Crispo hicieron lugar al planteo de la defensa respecto a que " Sidders está estresado y necesita tomar una vitamina llamada B12".

"Vamos a seguir luchando y vamos a apelar porque nos parece una broma", manifestó Rocío y consideró que el accionar del Fiscal y del Juez se debe "a la presión que ejerce la iglesia sobre la justicia".