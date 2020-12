Fernández reivindicó la defensa de los intereses de los trabajadores y ponderó a Camioneros

El presidente Alberto Fernández reivindicó hoy la "responsabilidad histórica" de su Gobierno de "defender los intereses de los trabajadores", ponderó la "solidaridad" del gremio de los camioneros durante la pandemia de coronavirus y agradeció especialmente la ayuda del dirigente Hugo Moyano, al participar del acto central por el Día del Camionero.

"El sindicato dio de comer a tres millones de argentinos durante la pandemia. Se abrieron los sanatorios de los camioneros en todo el país", destacó el primer mandatario en el acto organizado por el gremio que conduce Moyano, en el marco del congreso anual de la Federación Nacional de Camioneros, realizado en la sede sindical del barrio porteño de Constitución.

De la celebración participaron también el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, y, a través de videoconferencia, delegados de todas las provincias.

"Estoy acá como Presidente, pero antes que nada estoy acá como compañero y siempre quiero ser un compañero", reflexionó el jefe de Estado, quien marcó "la responsabilidad histórica" de su Gobierno de "defender los intereses de los trabajadores" y de quienes "están caídos en la pobreza" y hay que "devolver al escenario de la sociedad productiva".

Dejó claro además que, a la hora de elegir, el Gobierno no tuvo "ningún dilema" sobre cuáles eran las prioridades frente a la pandemia y resaltó que, de la misma forma, tampoco lo tuvo el gremio de camioneros "a la hora de ayudar".

"Primero privilegiar la vida de los argentinos, luego garantizar el trabajo y después garantizar la producción", mencionó como ejes centrales de su gestión y, en ese marco, Fernández destacó la "solidaridad" del sindicato que conduce Moyano, a quien agradeció especialmente.

"Para nosotros, que tenemos alma de peronistas, no hay nada más importante que el trabajo y la inversión, que las empresas inviertan y den trabajo porque el trabajo dignifica; Aprobamos la prueba de peronistas. No hemos claudicado en ningún objetivo que teníamos el día que asumimos. Nos debimos adaptar a un escenario que no esperábamos. El virus nos puso un escenario muy complejo", reflexionó.

Recordó además la reinauguración del sanatorio Antártida, que atiende a afiliados y no afiliados de camioneros frente a la emergencia causada por la irrupción de la Covid-19 en el país.

"Hugo (Moyano) es un gran dirigente gremial", señaló Fernández y advirtió: "Hay detractores del sistema sindical y de las obras sociales, pero sepan que cuando hizo falta, los sindicatos se pusieron todo unidos a trabajar con nosotros".

Luego, el gobernador Kicillof también agradeció la decisión de Moyano de poner a disposición de la provincia de Buenos Aires ese sanatorio y aseguró que "sin el sistema de salud de las obras sociales, se hubiera hecho imposible afrontar la pandemia".

El mandatario bonaerense reseñó que "después de cuatro años de un experimento neoliberal de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal encontramos un país y una provincia que eran tierra arrasada, en el que el sistema de salud pública estaba muy mal".

"Han sido un eslabón clave para que la economía y el país, en modo pandemia, siguieran funcionando y se pudiera continuar consumiendo", planteó Kicillof sobre los camioneros y pronosticó que la vacunación será el "principio de la solución del problema", pero lo que permitirá "reconstruir lo que dejó la pandemia y los cuatro años de neoliberalismo serán el trabajo y la producción".

Durante el acto, el primero en hacer uso de la palabra fue Moyano, quien repasó los logros del sindicato y agradeció la presencia de Fernández y Kicillof.

"Cuando escuchamos o vemos que critican cosas que están pasando, me pregunto: ¿No ven lo que pasa en el mundo? El estado de sitio en los llamados países del primer mundo, con permanente conflicto y acá gracias a la responsabilidad del Gobierno esto no ocurre", expresó.

Insistió con que "el Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo tremendo, importantísimo, para superar las dos pandemias que tuvimos: la del 2015 al 2019, y la que apareció en el 2020. La pandemia del macrismo y la que ahora sufre el mundo".