No paran los cierres de CADI y lanzan otro pedido de auxilio

Los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) de la Ciudad hicieron un pedido desesperado ante la dramática situación que atraviesan. Reclaman abrir cuánto antes, tras casi un año sin actividad presencial. La crisis afecta a unas 1.000 familias entre docentes, auxiliares y propietarios. Remarcan que en este tiempo prácticamente no recibieron ayuda y el único auxilio parcial que tuvieron algunos CADI, se terminará este mes: la Ayuda a la Producción y el Trabajo (APT), para pagar los sueldos.

Los CADI atienden a chicos de entre 45 días y 2 años de edad. A diferencia de los jardines maternales (que dependen de la Dirección de Educación Provincial) su funcionamiento está regulado y controlado por la Municipalidad de La Plata y están inscriptos como comercios, pero su actividad está regulada por la Dirección de Educación comunal. Los docentes no están afiliados a los gremios de esa actividad, sino como empleados de comercio. Pero su apertura tiene que definirla la Provincia, a través de la cartera educativa, según explicaron fuentes municipales.

Pablo Giovanone, quien administra uno de los CADI junto a su esposa, asegura que “abrieron bingos, se planifican colonias de vacaciones, habilitan talleres de cultura, y otro sinfín de actividades y a nosotros no nos dejan abrir bajo ningún concepto. En la Municipalidad dicen que depende de Provincia y en el gobierno bonaerense no creo que sepan de que se tratan estos espacios, ya que en cada ciudad que existen se denominan de diferentes formas”.

“Es una situación desesperante porque no tenemos forma de generar ingresos y están en juego cientos de fuentes laborales. Ni siquiera recibimos una pequeña ayuda económica por parte de la Municipalidad. No entendemos por qué se nos cierran todas las puertas”, agregó Giovanone, quien añadió que en “Tres de Febrero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ayudaron a estos espacios, pero acá no hubo nada. Tuvimos que seguir pagando los impuestos, los alquileres no los bajaron, más los sueldos, cuota sindical y servicios. Cómo se hace para subsistir sin ingresos ni auxilio de ninguna clase. Es prácticamente imposible”.

En la Ciudad antes de la pandemia había poco más de 60 CADI, de los cuales 18 bajaron las persianas, dijeron fuentes del sector.

Apuntan también que la falta de funcionamiento de los CADI genera perjuicios en la evolución de los chicos, con lo cual no sólo hay un perjuicio cognitivo en los pequeños sino también en su salud.

Además señalan que “muchas familias piden que se reabran estos espacios porque en sus trabajos les pidieron que regresen, pero no tienen un lugar para llevarlos, sobre todo en casos en los que tampoco pueden dejarlos con los abuelos”.

Los CADI realizaron distintas protestas a lo largo del año, pero no obtuvieron respuestas, remarcan en el sector, donde puntualizan que “a diferencia de los jardines maternales, que pudieron continuar con convenios con organismos públicos u otras entidades, nosotros tampoco tenemos la posibilidad de acceder a esas propuestas”.

Describen el desgranamiento de la matrícula como una herida que parece no tener fin. En uno de los CADI que lleva más de un par de décadas de funcionamiento ejemplificaron que comenzaron el año con 110 chicos y a lo largo de 2020 fueron perdiendo alumnos hasta quedar con 33 chicos, cuyas familias, en varios casos, no pueden afrontar el pago total o parcial de la cuota.

También hay una cuestión administrativa. Como este nivel de enseñanza no es obligatorio, tampoco resulta un compromiso ineludible pagar la cuota, como ocurre con los alumnos que van a sala de 4 años del nivel inicial en adelante y los padres tienen que cumplir con el pago de la cuota mensual para garantizarse el banco para el año siguiente. De este modo, al no tener la obligación de abonar esa cuota, muchas familias fueron desvinculándose porque a su vez también tuvieron problemas para sostener sus ingresos.

Desde la Municipalidad informaron que “hubo reuniones con representantes del sector para escuchar sus necesidades y evaluar posibles protocolos para un regreso seguro. Pero siempre se respeta el diagrama de aperturas de la Provincia, y es lo que se está aguardando en este momento”. “Como municipio tenemos también muchos jardines maternales, de infantes y casas del niño, que estamos en la misma dinámica de trabajar en consonancia con las directivas de fases de la Provincia de Buenos Aires. Los propios CADI tuvieron reuniones con Nación y Provincia, que es quien marca el rumbo educativo. Nosotros como municipio hemos colaborado en acompañamiento y temáticas puntuales que nos solicitaron, pero no se puede emancipar una decisión que depende de otra esfera”.