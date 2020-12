Muñecos de fin de año: entre figuras de Maradona y COVID, hubo en total 56 inscriptos

Con 56 muñecos inscriptos, repetidas representaciones de Maradona y referencias al Covid-19, la Municipalidad de La Plata cerró la convocatoria para registrar los tradicionales momos que se quemarán a fin de año. La semana próxima, se llevarán a cabo cursos de RCP y charlas vinculadas a las medidas sanitarias y de seguridad para capacitar a sus responsables.

“Este año decidimos priorizar la tradición, modificando el esquema de entrega de premios”; contó el Secretario de Cultura y Educación del Municipio, Martiniano Ferrer Picado; al tiempo que detalló: “Se entregarán trofeos a los momos ganadores en seis categorías distintas, y además se les dará el diploma “Capital del Muñeco” a cada uno de los inscriptos y participantes”.

Los premios, que se otorgarán el 31 de diciembre entre las 16 y las 18 horas, abarcarán las categorías “escenografía”, “idea”, “originalidad”, “creatividad”, “terminación” y “momos la voz de los muñecos 2021”. El jurado estará compuesto por tres personas, un representante de la rama de artes plásticas de la Secretaría de Cultura y Educación local, y dos integrantes históricos que han sido parte de la tradición de los muñecos de la ciudad.

Cabe destacar que la Comuna viene recopilando material audiovisual vinculado al proceso de creación y construcción de los muñecos, al que le sumará las imágenes de las quemas de fin de año para realizar un documental que servirá para visualizar en otras ciudades del país la tradición de La Plata.

Con respecto a las representaciones y referencias plasmadas este año, se pueden destacar varios muñecos relacionados con el Coronavirus, Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella, Among Us, Masha y el Oso y Marvin; mientras que no faltan los clásicos de todos los años, como El Chavo, La Pantera Rosa, Los Tres Chanchitos, Los Picapiedras, Los Simpson, Toy Story y Bob Esponja.

CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTOCOLOS POR COVID-19

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las quemas, la próxima semana la Comuna brindará una capacitación en el Pasaje Dardo Rocha, donde se ahondará en temáticas vinculadas a la salud, la seguridad y la higiene; así como un encuentro con Bomberos para repasar las medidas de seguridad necesarias para llevar adelante el tradicional espectáculo.

Vale destacar que el protocolo para las quemas contempla que los muñecos sean instalados y exhibidos al menos tres días antes del 31, con el objetivo de darle tiempo al público para que pueda verlos y evitar que se amontone en las diversas ubicaciones ese mismo día.

En relación a ello, cabe recordar que está prohibido colocar pirotecnia y/o explosivos en el interior de los momos; que las quemas no podrán durar más de 30 minutos; que se realizarán de manera simultánea, de 1 a 1:30 horas, para evitar la circulación masiva de espectadores; que el público deberá mantener una distancia mínima de 2 metros entre si, usar tapabocas, evitar tocarse ojos, nariz y boca; y toser y/o estornudar en el pliegue del codo.

También será obligatorio para los participantes el uso de tapaboca y nariz, la disposición de un sector de higienización para los visitantes, espectadores o participantes durante el armado, quema y posterior desarmado y limpieza final