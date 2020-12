Con acampe y en alerta, un club de Gonnet da pelea por un predio

La Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet sigue dando batalla tras la “trunca” cesión de las tierras de 501 y 149. Padres, chicos y dirigentes se encuentran en alerta permanente, con acampes y movidas, por una problemática que, afirman, podría dejar a más de 500 chicos y chicas sin hacer lo que más les gusta: jugar al fútbol.

El conflicto, como se sabe, es por una parcela de la estación experimental de 30 hectáreas que administra la cartera agraria provincial en 501 y 149, que el año pasado les cedió el Municipio y también anunció la anterior gestión de ese ministerio. Pero ahora en Agroindustria sostienen que el convenio que se suscribió el año pasado carece de validez porque “no se avanzó” en las instancias administrativas. Y voceros de la cartera remarcaron: “No hay ningún convenio entre el Ministerio y el club. El acuerdo se hizo con el Municipio”, por lo que entienden que no se puede ceder a terceros.

Desde Agroindustria dijeron que quieren darle a ese predio una “impronta de producción e innovación tecnológica”, para lo cual ya firmaron convenios con diferentes instituciones. No obstante, se mostraron abiertos a dialogar para encontrar una solución.

Desde el club contaron que comenzaron arduas negociaciones entre el club y los funcionarios bonaerenses, que aún siguen en pie, en las cuales se avanzó en dos direcciones. Por un lado se llegó a un acuerdo clave: mientras se busca una solución que conforme a las dos partes, la entidad podrá seguir utilizando el lugar. Por otro, ya fueron ofrecidos dos predios, pero no convencieron a las autoridades del amarillo, un club barrial que además de fomentar el deporte cumple un importante rol social dentro de la comunidad.

Según le contó a EL DIA Marcelo Lulkin, presidente del Gonnet, los lotes que fueron ofrecidos están ubicados en Colonia Urquiza y en Las Banderitas, pero no lo consideraron viable “para un club en el que los pibes van a entrenar en bicicleta”. Es por eso que siguen esperando una nueva oferta superadora.

“Si no le encontramos una solución al predio de entrenamiento no podemos seguir jugando la Liga. No vamos a desaparecer pero volveremos a ser un club de 80 nenes donde sólo van a jugar en la canchita de 7 y hasta los 13 años. Así quedarían 500 chicos en la calle”, dijo el titular.

Sobre la primera reunión que Lulkin mantuvo con la Provincia aseguró: “Nos dijeron que los papeles no estaban bien hechos entre la Municipalidad y la Provincia, y que tienen un proyecto, por lo que quieren esas tierras. O sea, hacer un proyecto arriba de algo que está cedido. Además nos dieron 3 hectáreas de las 36 que tiene todo el predio”. Es preciso destacar que a fin de 2019, en la fiesta de fin de año, los socios del club hicieron aportes de dinero para llevar adelante un ambicioso proyecto que cuenta con dos canchas de fútbol 11, otras dos de fútbol 7, y hasta vestuarios y buffet.

“Nos dicen que los pasos administrativos -iniciados por la gestión del gobierno anterior- no fueron completados, algo que el club no tiene manera de saber”, dijo el presidente del Gonnet. Y agregó: “No nos reconocen el convenio firmado antes, cuando nosotros tenemos herramientas que demuestran que sí es válido, por eso el proyecto que tenemos no se puede arrancar. Ahora acordamos que solo podemos entrenar, poner arcos, emprolijar el piso y nada más”.

En Agroindustria insistieron en que no “hay ningún convenio con el club”, sino con el Municipio, pero “más allá de esa instancia estamos tratando de buscar una solución a algo que hicieron mal en otra gestión”, deslizaron.