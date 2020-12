“Los ministros que tengan miedo o no se animen que vayan a buscar otro laburo”

En medio de un acto especialmente organizado para mostrar la unidad del espacio oficialista en medio de los rumores del distanciamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la vicepresidenta se despachó con una fuerte advertencia que pareció dirigida al gabinete nacional. “Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, disparó.

Fue una mención que no pasó desapercibida luego de que la propia Cristina hablara en una carta que difundió hace algunas semanas de que “hay funcionarios que no funcionan” en relación al elenco de colaboradores de Fernández.

Con todo, el reencuentro que tuvo como escenario el Estadio Unico de nuestra ciudad fue mucho más cordial que el que se produjo hace algunos días en la ESMA. Si bien en un primer momento se percibió cierta distancia entre ambos, luego Cristina mencionó por su nombre al Presidente y aplaudió algunas de sus definiciones, en particular aquellas vinculadas al Poder Judicial (ver aparte). De todos modos, pareció volver a marcar la cancha en el tema gestión.

La propia Cristina Kirchner no se privó de hablar de las causas que se le siguen en la Justicia. Y sostuvo que “el lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”.

En ese sentido, Cristina Kirchner dijo: “Creo que es necesario que pongamos mucho esfuerzo para que los precios de los alimentos vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita alimentar la demanda”.

“Los argentinos podían comer carne no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidamos la mesa de los argentinos tomando medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipática o comunistas y no nos pueden parar en el senado o diputados, se van a los juzgados”, amplió en una crítica a la oposición.

Para Cristina, “el otro gran desafío obviamente va a ser la economía. Sergio (Massa) -que habló antes- decía que la economía va a crecer en 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas. Porque la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas”, al trazar la agenda que a su criterio debería seguir el gobierno nacional.

“Aquí la actividad económica la mueve la demanda. Y al demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles, no estoy diciendo nada que no se puede hacer. Durante 12 años y medio lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir”, resaltó la titular del Senado.

GESTOS

La movida tendiente a mostrar la unidad del Frente de Todos al cumplirse un año de gobierno, apuntó a exhibir juntas a las principales espadas del oficialismo. Así, el palco montado cerca del centro de la cancha fue ocupado por Alberto Fernández, Cristina, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el presidente de la bancada, Máximo Kirchner.

“Hace un año decidimos estar juntos y estamos juntos”, arengó Fernández a los cerca de 300 invitados entre los que se anotaron ministros de los equipos nacional y bonaerense, legisladores e intendentes.

Fue un acto particular cruzado por la pandemia. Sin público, estuvieron ausentes la movilización y la liturgia peronista. Lo hizo notar, por caso, Máximo Kirchner, cuando dijo que “era algo muy extraño” un acto a estadio vacío.

La idea de la unidad sobrevoló en cada discurso. Por caso, el hijo de la ex presidenta sostuvo que “hay que hacer un esfuerzo entre todos para salir adelante” y consideró que “no hay lugar para la queja”, ni para “las peleas y las vituallas de la política”.

Kicillof fue incluso más contundente. “Estamos aquí mostrando la unidad del Frente de Todos”.