Fin de ciclo: Beccacece anunció que se va de Racing

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en manos de Boca el pasado miércoles, Sebastián Beccacece anunció esta mañana que dejará de ser el entrenador de Racing tras la finalización de la Copa Diego Maradona.

"Ya se lo he informado al presidente (Victor Blanco) y al plantel", precisó el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en una conferencia virtual desarrollada en el Cilindro de Avellaneda.

Según precisó, su renuncia va en mano de la salida de Diego Milito de la secretaría de fútbol. "Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Siempre me manejé así. La decisión siempre la tuve clara", precisó.

"Diego anunció la salida y es momento de que yo también lo haga", agregó al respecto.