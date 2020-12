La impresionante casa de Areceli González: espacios amplios, un gran parque y detalles de lujo

Araceli González publicó en su cuenta de Instagram un video en donde recopiló diferentes momentos de cómo festejó la Nochebuena y la Navidad y terminó mostrando, como nunca, los rincones de su lujosa casa. La actriz pasó la celebración junto a su pareja Fabián Mazzei, y sus hijos, Florencia Torrente y Tomás Kirzner.

En un comienzo enfocó la propiedad desde el jardín: con una iluminación tenue y acorde a la estética navideña. Una vez dentro, González sorprendió a sus hijos bailando en el living, un ambiente con enormes ventanales que dan al parque, por lo que la imponente vegetación se puede ver desde la sala principal.

Después siguió con un breve paneo del comedor, en donde se observan imponentes arañas colgantes y muebles de estilo que combinan a la perfección.

Tras mostrar el árbol de Navidad y bromear con los regalos, cerró la filmó desde la cocina, un espacio totalmente equipado que también da al jardín. "Ahora viene la mejor parte: ordenar la mesa", dijo.

"Todavía no brindé, no comí pan dulce, nos quedamos tranquilos en la mesa porque cuando no hay niños es como que uno está mas tranquilo. Igual se extrañan los niños, pero bueno, ya están grandes", aseguró.