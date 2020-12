"¡Que alguien haga algo!": crece el desesperación vecinal por la falta de agua en los hogares

Vecinos de distintos puntos de la Región denunciaban hoy el faltante de agua en las canillas en medio del agobiante calor y manifestaron además su preocupación por la falta de respuestas de la empresa ABSA.

Beatriz Baldemoros, una usuaria de 91 entre ruta 11 y 123 de barrio El Carmen, expresó que "estamos hartos de estar sin agua, te viene un chorrito a la tarde o a la noche pero estamos así todos los días". La mujer agregó que "hace muchísimo calor, no aguantamos más, y encima llamás a ABSA que te deja colgado con la musiquita como media hora y no te atiende nadie".

"¡Por favor! ¡Que alguien haga algo!", exclamó la vecina que una vez más debía lidiar con las elevadas temperaturas y la falta de este líquido esencial.

Del mismo modo, vecino de 28 y 34 del barrio La Loma aseguraron que "ya hace un mes que padecemos, como en varias zonas, la ausencia de agua y no tenemos respuesta concreta por parte de ABSA". "La verdad es que estamos a la deriva como en varias zonas de la Ciudad y nadie hace nada por los consumidores", planteó Walter, un usuario de ese servicio.

Ricardo, de 7 entre 526 y 527, Tolosa, dijo que "lamentablemente estamos sufriendo otra vez este calvario ya que sólo tenemos un hilo de agua desde el 10 de diciembre".

El vecino sostuvo que "ABSA ya constató el inconveniente hace días" y que "a pesar de ello nadie se ha acercado a solucionarlo y ya no sabemos a quien recurrir".

Según describió, "a partir de las 10 de la mañana ya no tenemos agua". "Por supuesto que no pagaré el servicio hasta tanto no lo solucionen, como también harán otros vecinos". "La ineficiencia de este servicio es enorme", subrayó.

En tanto, Pedro, comerciante de 45 entre 7 y 8, afirmó que "hace varios días que la presión es inexistente". "Los negocios con alimentos no podemos trabajar. Primero fue por la pandemia y cuando tratamos de reiniciar las actividades ABSA nos deja sin agua", enfatizó.

Por otra parte, Marta, de 25 entre 123 y 124 de Villa Progreso señaló que "otra vez, estamos desde hace varios días sin una gota de agua que por lo menos nos den una respuesta somos gente grande y necesitamos que lo solucionen".

En tanto, en Los Hornos advirtieron por escasez de agua de 58 a 64 y de 161 a 167. "Estamos sin agua desde hace mucho tiempo, desde hace dos semanas usamos una bombita para poder sacar agua de madrugada". "Podíamos llenar la cisterna pero ahora nada", consignaron.

María Cristina Bianchi, de 73 entre 123 y 124, barrio El Carmen, dijo que el servicio de agua "dejó de tener presión hace 20 días" y que en consecuencia "no podemos bañarnos ni lavar los platos". "Para bañarnos tenemos que ir a la casa de parientes", puntualizó.

Asimismo, en 118 y 527, Tolosa, deslizaron que "no sale nada de agua desde hace muchísimo tiempo". "Mi pareja fue a ABSA, le dijeron que vendrían el martes de la semana pasada. Pero nada de eso sucedió", recordó.

"Cómo se puede estar pandemia así. Con este calor. Hay gente grande y niños en la cuadra. Así es imposible", protestaron los usuarios.