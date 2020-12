Emilia Mernes, ¿la argentina que conquistó el corazón de Neymar?

Neymar organizó una gran fiesta para Año Nuevo en Río de Janeiro y una de las invitadas es la argentina Emilia Mernes, actual cantante solista y ex integrante de la banda uruguaya Rombai.

La joven de 24 años, nacida en Nogoyá (Entre Ríos), ha pisado fuerte este año con sus temas y logró cosechar importantes números en las diferentes plataformas. Mientras tanto, aseguran que comenzó a tener una relación informal con el astro del París Saint Germain.

La información de que estará presente en Río la confirmaron en Los Ángeles de la Mañana (LAM), en donde contaron que viajó al país vecino junto al influencer Lizardo Ponce, con quien mantiene una relación de amistad.

Según precisó Yanina Latorre, Emilia y Neymar "tienen un vínculo sexual hace un año", desde que él la buscó por Instagram y "le encantó". "No es una relación formal. Es un touch and go", definió la panelista.

En Instagram se suelen mandar guiños a través de comentarios e historias. Uno de los primeros fue por parte del futbolista, cuando compartió el video del videoclip de "Já é tarde", un tema de Emilia Mernes junto a la brasileña Bianca, donde no solo la arrobó sino que también puso un corazón.

Meses después la cantante contó que Ney la conoció por la canción "No soy yo", que grabó junto al puertorriqueño Darell. "Qué loco que Neymar me conozca a mí que soy una artista argentina. Hasta dónde puede llegar la música, ¿no?", pensó entonces.

Ney, por otro lado, también se animó al challenge de "Bendición", uno de los últimos temas de Emilia. El deportista subió el baile de la canción a sus historias y ella lo compartió con fuegos, corazones y comentó: "¡Qué flow!".

Ahora, según las informaciones que dieron en LAM, estarán juntos en Río para recibir el 2021. Si bien al parecer mantienen una "relación sexual", tal como la definió Yanina Latorre, son muchos los que ya especulan sobre un noviazgo en las redes sociales.