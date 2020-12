Ivana Nadal habló de "la vacuna del amor" y se desató polémica en las redes

"Date amor y el Covid no te toca", dijo Ivana Nadal en un mensaje que emitió a través de las redes sociales y que levantó fuerte polvareda en torno a su mirada con respecto al virus y a la vacuna para combatir la pandemia del coronavirus.

Los usuarios de redes sociales no se la dejaron pasar y dijeron que se trata un mensaje peligroso el que dio la morocha mientras en el país el Gobierno distribuye las dosis de la vacuna rusa Sputnik V para dar inicio en las próximas horas a la campaña de vacunación que se estima será sino la más importante de la historia del sistema sanitario argentino.

“Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, no logras o te gustaría tener, no te vas a mover de ahí y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y llega el COVID u otra enfermedad”, deslizó la despampanante Nadal.

“Date amor, tratate bien y hacé lo mismo con el resto y el COVID no te toca, amigo. Te lo prometo”, posteó.

La morocha viene siendo furor con sus posteos en las redes sociales, donde suele publicar sobre la intensidad de sus actividades deportivas y su exuberante figura.