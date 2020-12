Toman paseos públicos para las juntadas masivas y las fiestas clandestinas no frenan

las reuniones no habilitadas siguen en las noches platenses / el dia

Juntadas masivas y fiestas clandestinas no tienen freno en la Ciudad. Vecinos de diferentes barrios no paran de hacer reclamos al 147 de la Municipalidad, pero los encuentros no frenan. En uno de los casos, Los Hornos, hubo efectivos heridos que tuvieron que ser trasladados. Hubo quejas en las zonas de plaza Güemes, Parque San Martín, City Bell, y Villa Elisa.

En 157 entre 70 y 71, Los Hornos, una fiesta clandestina terminó en un escándalo: los presentes le arrojaron botellazos a los policías, quienes respondieron con balas de goma para calmar la situación. Tres efectivos debieron ser trasladados al hospital Italiano por heridas.

Todo comenzó a las 3:30 tras una denuncia al 911 por “una pelea con heridos” en la fiesta, por lo que se trasladaron tres móviles policiales más uno de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano. Al llegar se percataron de la magnitud del evento: más de 300 personas, según contaron distintas fuentes a este diario.

Al notar los patrulleros, y antes de que los efectivos bajen, cerca de 50 personas salieron de la propiedad y escaparon hacia calle 71. Pero los que se quedaron comenzaron a arrojar botellas contra los uniformados, quienes comenzaron a disparar balas de goma.

Pero lejos de parar, los asistentes a la fiesta siguieron con los botellazos y tres policías terminaron heridos: uno con un corte en su muñeca derecha, otro con contusiones en ambas rodillas y la restante con lesiones tras caerse sobre el asfalto.

EN PLAZA GÜEMES

Los vecinos de Plaza Güemes denunciaron que sufrieron otra juntada masiva este fin de semana extra largo. Los jóvenes eligen los espacios verdes -tal como lo hicieron con otras plazas y parques y el Paseo del Bosque- para escuchar música a todo volumen y hacer ruidos con motos y autos preparados para correr. Asimismo denunciaron que circula en las redes sociales un aviso por una fiesta clandestina para la madrugada de Año Nuevo.

“Aquí se siguen juntando jóvenes, aunque son pocos, no como en los días anteriores”, expresó un vecino de la zona de 19 y 38 donde se encuentra el espacio verde que últimamente se ha sumado a los predios públicos que son tomados literalmente como una suerte de “boliches ambulantes”.

Días atrás inspectores de Control Ciudadano realizaron un amplio operativo que incluyó ese sector de la Ciudad, por el cual ha mermado la cantidad de jóvenes que se juntan después de la medianoche y hasta la madrugada, aunque la madrugada del domingo, como señalan desde el barrio, se han juntado algunos grupos minúsculos.

En el barrio expresaron gran preocupación por una fiesta clandestina que estaría siendo convocada para la madrugada de Año Nuevo. Según los vecinos, circula un afiche de una fiesta después de las 2 del 1° de enero y que la convocatoria viene acompañada con el pedido de que cada asistente lleve “su copete”.

“La plaza y el barrio ya no tienen la tranquilidad que tenía antes, no se puede dormir, y es un peligro por el COVID”, aseguraron vecinos de Plaza Güemes.

EN VILLA ELISA

Por otro lado, vecinos del barrio Villa Rica de Villa Elisa expresaron su preocupación por recurrentes fiestas clandestinas en una casa de 21 C entre 423 bis y 424

“Se efectúan reuniones y fiestas clandestinas desde tiempo antes de la pandemia. Esto hace que se tenga que soportar música a alto volumen, autos en cantidad tal que llegaron a cortar la calle, además de los que ingresan al garaje propio. Pasan por la zona algunas personas con paquetes o cajas y el descontrol llega a ser durante la noche y todo el día siguiente”, describieron vecinos.

Y agregaron que “por supuesto no se observa ningún barbijo y los asistentes son, mayoritariamente, muy jóvenes”.

“Se recurrió al 147 de la Municipalidad de La Plata con operadores que preguntan sarcásticamente si uno está nervioso, se llama casi sin éxito a la comisaría de Villa Elisa y solicitan previamente la identificación del hablante”, señalaron.

EN PARQUE SAN MARTÍN

A su vez, vecinos de Parque San Martín aseguraron que “desde hace 2 meses, a eso de las 2.30 se empiezan a encontrar jóvenes. Se anuncian con autos que poseen parlantes con el volumen a tope y motos arregladas que suenan como disparos”.

Según relataron, los grupos “ingresan por 51 y 23 y se concentran en el playón del estacionamiento de ABSA o detrás del jardín de infantes”.

“Hemos recurrido al 147 y al 911 que en alguna que otra oportunidad han intervenido. Y se van tipo 6.30, después de divertirse, bailar y beber cerveza, al parecer . Como decía hace dos meses es difícil dormir. Afecta la salud. Ponen en riesgo a todos por la pandemia. Y causan daños ecológicos en el parque ya que aparecen aves aturdidas o muertas por el ensordecedor sonido de los autoparlantes”, afirmaron.

Además, expresaron que “parece una ironía porque luego se informa al denunciado y solo se producen agresiones entre vecinos con saldos hasta mortales como informan los periódicos. Puedo destacar la ayuda del Comando Norte, aunque limitada, siempre atendieron, pero la concurrencia o el paso del móvil no evita que se continúe con el evento; entiendo que son sus protocolos”.

City Bell La Municipalidad informó que dos fiestas clandestinas, en las que participaban más de 200 personas, fueron desarticuladas en City Bell, ayer a la madrugada por violar las normas del distanciamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.