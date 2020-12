Las clínicas de la Región intentan superar una profunda crisis económica

Las clínicas de la Región están en terapia intensiva: los gastos operativos crecieron de forma exponencial, los auxilios se recortan y las luces de alerta se encienden cada vez con mayor fuerza. Hoy habrá una jornada de protesta en el país. Los sanatorios que integran Acliba se sumarán con un aplauso y entrega de volantes, sin dejar de sostener las actividades, mientras que Fecliba decidió no adherir a la protesta nacional.

“Venimos alertando que, con aumentos de costos de más del 60 por ciento, ingresos congelados durante todo el año por parte de las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y las empresas de medicina prepaga, una fuerte presión tributaria y el fin del programa de ayuda para el Trabajo y la Producción (ATP) por parte del Gobierno nacional, las empresas prestadoras de salud privada ya no contamos con el presupuesto necesario para poder brindar una normal atención”, explicaron autoridades de la Federación Argentina de los Prestadores de Salud privados (FAPS).

En nuestra ciudad tanto Acliba como Fecliba anticiparon que no se reprogramará ningún tratamiento ni actividad que está pautada para hoy entre las 10 y las 13. Pero ambas entidades adoptarán medidas diferentes: en clínicas que integran Acliba realizarán en algún momento de la mañana una volanteada informativa y un aplauso para visiblizar la crisis. Mientras que Fecliba directamente no adherirá a la medida.

El presidente de Fecliba, Néstor Porras, dijo a este diario que “no es un momento oportuno, no queremos agregarle a los pacientes más problemas de los que tienen. Entre la pandemia, las fiestas y la fecha del final del año queremos ayudar, no queremos sumar problemas. En nuestro caso la herramienta es el diálogo, no la protesta”.

En el caso de Acliba, su presidente, Daniel Reija, planteó que “con los recursos limitados que tenemos se realizará alguna acción, en un momento del lunes, pero sin resentir el funcionamiento de los sanatorios, clínicas y hospitales privados. La situación económica es muy delicada y queremos que la población tome conciencia del momento que se atraviesa”.

En tanto, en distintos puntos del país, prestadores de salud privada resolvieron reprogramar atenciones “por no contar con fondos suficientes”. La FAPS informó que, como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa el sector, hoy las instituciones de salud privada de todo el país se verán obligadas a reprogramar prestaciones ambulatorias entre las 10 y las 13.

Las prestaciones que se verán afectadas hoy en distintos puntos de Argentina serán los servicios y asistencias médicas programadas no urgentes, como turnos médicos, turnos de estudio por imágenes y traslados programados, entre otros. “La atención de pacientes graves y de urgencias están garantizadas, como así también todos aquellos estudios que requieren una preparación previa”, agregaron desde la FAPS.

Desde la Federación -que representa a clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos-, aclararon que los turnos de prestaciones ambulatorias no urgentes previstos para la franja horaria de 10 a 13 serán reprogramados por cada institución.

“Tuvimos que llegar a esta situación para concientizar a toda la sociedad que, sin recursos suficientes, será imposible garantizar todas las atenciones. En la medida en que sigamos sin respuesta de las autoridades y de los financiadores y con la presión fiscal que sufrimos, muchos prestadores comenzarán a tener más problemas para atender con normalidad, básicamente porque los ingresos no son suficientes para cubrir las prestaciones”, agregaron desde la Federación.

El 14 de diciembre la FAPS emitió un comunicado alertando la situación de más de 5.500 prestadores en todo el país, como consecuencia de la situación económica extrema que atraviesa el sector, provocada por un abrupto aumento de costos, ingresos congelados por parte de los financiadores y el fin de la ayuda estatal al sector salud. “Esperamos que las autoridades nacionales y los financiadores nos den una respuesta urgente. De lo contrario, deberemos seguir tomando este tipo de decisiones”, ampliaron.

En un resumen de la situación, las clínicas apuntan: “no tenemos fondos que se necesitan para brindar atención normal; los aumentos de aranceles que recibimos en el año fueron muy bajos; ya pedimos más aumentos a las obras sociales, a PAMI, a las prepagas y al gobierno, pero todavía no tuvimos respuesta; los costos subieron más del 60 por ciento, especialmente por la pandemia. Aquellos que son de sedación tuvieron incrementos difíciles de cubrir y afrontar y se genero una deuda en impuestos con el Estado que nos afecta económicamente”.

EN NUESTRA REGIÓN

Desde Acliba plantearon que “el objetivo de la medida -que se tomó después de agotar todas las instancias de diálogo con las autoridades nacionales- es visibilizar la problemática y concientizar a la población de que, sin fondos suficientes para las prestaciones, la salud privada no es viable”.

“En nuestra ciudad, el personal de las clínicas privadas realizará un aplauso masivo entre las 10 y las 13 para llamar la atención sobre la necesidad urgente de tomar medidas que aporten soluciones a la problemática que están experimentando los prestadores de salud.

En el Instituto de Diagnóstico de La Plata, el Instituto Médico Platense y la Nueva Clínica del Niño estas acciones se realizarán a las 10; 11 y 12, respectivamente, según informaron fuentes de estos centros de salud.

“Los aumentos en los insumos fue uno de los factores que puso entre las cuerdas a las clínicas”

Desde Fecliba remarcaron que “estamos mal. No nos cabe la menor duda, pero una medida de esta naturaleza no la compartimos por diversos motivos”.

“Se toman medidas a nivel nacional, sin consultas, con masas de firmas que no representan a nuestro sector”, apuntó Porras, titular de Fecliba, quien dijo que “nos fuimos de las cámaras porque no nos sentimos representados”.

Habrá una jornada nacional de protesta de los prestadores de la Salud entre las 10 y las 13

“A través del diálogo en todos los ámbitos pedimos que nos consideren esenciales, que aumenten los valores que nos pagan, y que se siga ayudando al sector con el pago del ATP, que cubre cerca de la mitad de los salarios, porque el Repro es un programa que sólo cubre poco más de 9.000 pesos de cada empleado, lo que generará muchos inconvenientes para las clínicas y decenas de miles de empleados y sus familias”, agregaron desde Fecliba.

En esa Federación y en Acliba remarcaron que “los aumentos de los insumos fueron tremendos a lo largo del año y generan igual o mayor daño que los costos operativos vinculados a lo impositivo y al mantenimiento de la maquinaria, que está dolarizado”.

Porras indicó que “tenemos que estar preparados para la nueva etapa de la pandemia que ya se vive en Europa y Estados Unidos. No somos empresas que vendemos algo. Brindamos servicios las 24 horas y la gente viene a cuidar su salud”.

