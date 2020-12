Nicolás Wiñazki quiso ir a cenar a un restaurante pero no fue muy bien recibido

El periodista Nicolás Wiñazki vivió un mal momento cuando quiso cenar en un restaurante junto a su familia. Si bien el hecho sucedió el 9 de diciembre, recién hoy se hizo público y despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Me pegaron en la calle, recibí insultos fuertes, tuve unas cuantas discusiones, pero nunca imaginé que podía pasarme algo así”, relató el periodista de Todo Noticias y Radio Mitre.

Según dijo Wiñazki, para festejar que su hija de 5 años había terminado un año difícil en el Jardín de Infantes, se dirigió junto a su familia a Graf Zeppelin, un reconocido local de Ciudad Jardín. Pidió una mesa para ocho, y recibió una respuesta inesperada.

“Era la primera vez que salía a cenar con mi familia, estaba mi mamá, mi suegra, mis hijos, y cuando le dije cuántos éramos me dijo que no me iba a poder atender”, contó al respecto de su fallida salida junto a su familia.

“Enseguida me di cuenta que era por mi laburo”, continuó el periodista que le dijo a quien leohabía atendido en la puerta que era habitué. La respuesta fue inapelable: “No sos más bienvenido”.

“Mi esposa se enojó más que yo y me hizo notar que el dueño nos dijo que le habíamos hecho mal a la Argentina. La verdad, un disparate”, siguió en una charla con la prensa en la que remarcó que no quiso enojarse, que no discutió y que no quiso arruinar el momento que estaban viviendo".