“En medio de semejante crisis logramos que no haya argentinos con hambre”, dijo Alberto

Pocas horas después de que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA diera a conocer un lapidario informe sobre la situación socioeconómica en el país, el presidente Alberto Fernández sorprendió con una declaración en la tradicional convención anual que organiza la Unión Industrial Argentina (UIA).

Ante la mirada de importantes empresarios, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que “logramos que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió”.

LEA TAMBIÉN Cifras que duelen: casi uno de cada dos argentinos es pobre

En el mismo sentido, afirmó que “de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes”, sino “con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo”.

Al referirse a los logros del Gobierno en medio del coronavirus, el Presidente criticó a Macri y sostuvo que fue “capaz” de “capear el temporal y reconstruir un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado”.