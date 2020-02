La estadounidense Kenin conquistó su primer Grand Slam en Australia

La tenista estadounidense Sofia Kenin conquistó hoy su primer título de Grand Slam al consagrarse campeona del abierto de Australia, tras vencer en la final a la española Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2.

Kenin, de 21 años y ubicada en el puesto 15 del ranking mundial (será "top ten" desde el lunes próximo), empleó dos horas y cinco minutos para superar a Muguruza (32) en un partido jugado en la cancha central Rod Laver Arena, en el complejo de Melbourne Park, en el cual rindió de menor a mayor.

