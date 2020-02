Siguen las penurias por falta de agua y mañana habrá otra protesta en Absa

Las penurias por falta de agua y presión baja se extienden hace varios días en la Región y preocupan a los vecinos por no llegar la ansiada solución. En ese marco, mañana al mediodía realizarán una protesta en las puertas de Absa -7 entre 57 y 58- para mostrar su bronca y exigir respuestas.

Hoy, en tanto, continuaron los reclamos. Desde 20 y 70, una frentista manifestó: "Quiero manifestar mi bronca e indignación. Hace ocho días no tenemos una gota de agua. Las excusas de la empresa son siempre las mismas, que están reparando alguna usina. No podemos más".

A pocas cuadras, en 64 y 15, Olga contó que "hace siete días que no tenemos servicio. Tengo 90 años y mi marido también, necesitamos higienizarnos y no sale ni una gota en toda la casa. Cuando llamo a Absa me dan un número de reclamo pero no veo que vengan a arreglar nada. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar?".

Y en 19 y 68 manifestaron "hay muy poca presión de agua. Los tanques están vacíos y por supuesto que no anda el lavarropas".

Mientras que Marina, de 7 y 66, dijo: "Estoy cansada de la falta de agua y que no nos respondan lo que pasa, lo hacen a propósito los días de más calor. Pero siguen cobrando y cada vez más".

También llegaron quejas desde Villa Elvira. En este caso Beatriz consignó que en los alrededores de 79 entre 7 y 8 "seguimos sin agua. Voy avanzar en una denuncia judicial".

Otras direcciones con inconvenientes eran diagonal 80 entre 43 y 116; 71 entre 8 y 9, y 77 entre 115 y 116.

PLANTEO DE CONSUMIDORES

Ante esta situación, desde la Asociación Consumidores Responsables, consideraron necesario que el gobernador Axel Kicillof “tome la decisión de incorporar al presupuesto provincial una fuerte inversión para la empresa Absa, a efectos de mejorar la calidad del servicio que esta presta y como forma de continuar el camino en defensa de los usuarios puesto en marcha al frenar el aumento de la tarifa eléctrica”.