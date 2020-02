Apartan de sus cargos a dirigente universitario acusado de abuso sexual

La justicia penal platense investiga una denuncia por presunto abuso sexual que una estudiante de Derecho de la UNLP radicó en las últimas horas contra el presidente del centro de estudiantes de esa facultad y vicepresidente segundo de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Thiago Sabato. En consonancia con la difusión de la denuncia, el joven dirigente de la agrupación Estudiantes de Abogacía (EA) ya fue desplazado de ambos cargos, mientras que en el sacudón del escándalo todos los consejeros de EA renunciaron a los cargos, novedades que trascendieron a través de las redes sociales.

La estudiante de 25 años también usó esa vía para comunicar de manera anónima que había presentado la denuncia en el gabinete especializado de la DDI, causa que quedó a cargo de la fiscal Ana Medina, además de recurrir a los protocolos de género de la facultad y la Universidad.

En la denuncia penal a la que tuvo acceso este diario, detalla lo que presuntamente sucedió el 8 de noviembre último, en un día que ella misma recordó como “de mucha felicidad” por el triunfo de la agrupación política en la que militaba. Según dijo, tras el recuento de votos que impuso a EA, “los festejos continuaron en el espacio de militancia por fuera de la facultad que pertenece a Thiago Sábato” y, como era de madrugada, le preguntó al ahora acusado si “podía quedarme ahí hasta que fuera de día para poder irme más segura a tomar el colectivo”.

Contó que “durante la noche hubo momentos en que Thiago se me insinuó y me pidió que nos besáramos, a lo que en más de una oportunidad respondí que no, que no quería”.

Detalla en la denuncia que el acusado “me comienza a dar un beso en la boca y yo le dije que no quería que pasara nada, me dijo de ir a la pieza y fuimos y ahí supuestamente era para dormir, pero él comienza a manosearme y a besarme los pechos, estaba en pánico, temblaba y dejé que pasara esa tortura”, declaró. “Luego preguntó - sigue la denuncia- si podía masturbarse a mi lado, a lo que también respondí que no, creyendo que mis negativas habían sido claras”. Tal como figura en la exposición policial, la chica dice que se fue a dormir y que se despertó con la certeza de que Sabato “se había masturbado a mi lado” y “había eyaculado sobre mi pierna”, además de sufrir manoseos. “Lo único que quise en ese momento fue salir de ese lugar, tenía muchísima angustia, un sentimiento horrible entre vergüenza, culpa, miedo y sobre todo asco”.

En su posteo advierte la joven estudiante que pidió “consejo y contención” a una amiga con la que además compartía el espacio de militancia, quien “minimizó por completo” la situación, igual que otros representantes de su espacio. Indicó que en enero tomó contacto con otra referente porque “no me sentía en condiciones de volver a la facultad”, aún teniendo ya apoyo psicológico y psiquiátrico.

“Esperaba una disculpa, sentirme cuidada por la agrupación que elegí”, reconoció la denunciante, antes de exponer que todo eso la convenció de recurrir a la Justicia.

Esa misma noche (el jueves) se conoció la renuncia de todos los consejeros académicos y superiores de Estudiantes de Abogacía. Luego comunicaron la decisión de “apartar a Thiago Sabato del Centro de Estudiantes y de la Agrupación hasta tanto se esclarezca la situación”. Desde el espacio se pusieron “totalmente a disposición de las autoridades para facilitar y cooperar con la activación y continuación del protocolo de género de la Universidad, como así también colaborar con el Poder Judicial en el proceso respectivo”. Aclararon que supieron del caso hace 15 días y que optaron por no difundirlo para “respetar la voluntad de la compañera de mantener esto en su intimidad”.

La FULP informó por sus redes oficiales que “a raíz de la denuncia penal por abuso sexual contra Thiago Sabato, la mesa ejecutiva” resolvió por unanimidad “correrlo de manera definitiva de la Vicepresidencia Segunda de la FULP, desafectándolo de su cargo y de esta Federación”, con “la imposibilidad de participar de las Mesas Representativas del gremio”. Y convocaron para comienzos de la semana siguiente una reunión de la Mesa Representativa para discutir este asunto”, se informó.