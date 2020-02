Suteba y Feb se distancian por la oferta salarial, pero el lunes arrancan las clases

El antecedente más cercano es del año 2015. En esa ocasión, el Suteba aceptó la oferta salarial del Gobierno bonaerense y sus maestros agremiados iniciaron las clases con normalidad el 2 de marzo. La Feb y Udocba rechazaron la propuesta y decidieron realizar 72 horas de paro. Esta vez, si bien se replica el “mapa de aceptación y rechazo” al ofrecimiento de mejora a los sueldos docentes que hizo la Provincia, todas las entidades definieron que el lunes -casualmente, 2 de marzo, como hace cinco años- el ciclo lectivo 2020 arranque en tiempo y forma.

Así las cosas, luego de tres años sin un inicio normal de las clases en la provincia de Buenos Aires, pasado mañana todas las escuelas abrirán sus puertas, en ambos turnos, en los 135 distritos de la mayor jurisdicción del país.

Desde el ámbito gubernamental dieron por cerrado el acuerdo paritario y celebraron el normal comienzo de las clases.

Cabe recordar que la oferta de la administración provincial consistió en un incremento del salario básico para la maestra de grado sin antigüedad (cargo testigo) del 16,5 por ciento en dos tramos, de manera tal que pasará de los actuales $11.821 a $12.767 en marzo y a $13.772 en junio.

En tanto, para el mismo cargo se propuso una suba del salario de bolsillo de casi el 9 por ciento a partir del 1º de marzo, pasando así de los $26.623 vigentes a $29.000, y otro incremento para junio que lo llevará a $31.058 (16,6 por ciento acumulado).

Ayer, unos pocos minutos antes de las cuatro de la tarde, desde la conducción de la Feb comunicaron la resolución negativa del congreso extraordinario de la organización, la segunda más influyente de la Provincia y con especial fortaleza en el interior y entre los cargos jerárquicos del nivel primario.

“Más de 220 congresales, quienes representan la voluntad de los afiliados bonaerenses, decidieron rechazar por insuficiente la oferta del Gobierno provincial y pasar a cuarto intermedio (pero) para continuar negociando”, aclararon desde un atestado salón de actos en la sede gremial de 46 entre 12 y 13.

Acto seguido, dijeron lo que en el Ejecutivo más querían escuchar: “El congreso descartó una medida de fuerza para el día 2 de marzo”.

La postura de Udocba fue idéntica. Sus afiliados le dijeron “no” a la oferta de aumento salarial pero descartaron una medida de fuerza, al menos en el corto plazo.

No obstante, este primer paso de la Feb y Udocba no implica que no puedan adoptar medidas de acción directa a futuro.

El titular de ese gremio, Miguel Díaz, definió a la propuesta oficial como “mala”. E indicó que “al tiempo que la rechazamos, propusimos dejar abierta la paritaria mientras se dictan clases”.

“No postulamos una protesta ante la primera negociación salarial con una administración que recién comienza a caminar. Es un voto de confianza. Lo hicimos con todos los gobiernos”, aseguró, avalado por aquel inicio de clases en tiempo y forma del 2016, primer ciclo lectivo que enfrentó la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Pero hay diferencias entre ese 2016 y este 2020. Hace cuatro años, la totalidad de los sindicatos docentes aceptó la oferta gubernamental de incrementar el salario inicial un 34,6 por ciento, luego de rechazar dos propuestas previas (de 23 y 24,1 por ciento).

Ahora, si bien desde el Gobierno afirmaron que se sellará el acuerdo paritario, pues contarían no sólo con el aval del Suteba sino también con el de UPCN, la no aceptación de un gremio tan influyente como la Feb y del tercero de la Provincia en número de afiliados, como es Udocba, hará que el ciclo lectivo comience a caminar el lunes venidero tal como lo estipula el calendario escolar oficial, pero pisando sobre arena.

La experiencia, sobre todo en los últimos años, indica que si la huelga no se realiza en la línea de largada del curso escolar, pierde fuerza. Pero tener a la Feb disconforme no es cómodo para ninguna administración provincial.

En otro orden de cosas, las suspicacias políticas estuvieron ayer a la orden del día. Es sabido que la conducción del Suteba, y fundamentalmente su titular, Roberto Baradel, no solamente simpatiza con el Frente de Todos sino que ha militado en la campaña electoral para esa fuerza. Es más, ha compartido actos con el actual gobernador.

Así las cosas, no faltaron las comparaciones respecto de su actitud para con el Ejecutivo anterior. “¿Cómo es posible que (Baradel) acepte un aumente del nueve por ciento?”, fue la pregunta que circuló en círculos gremiales y políticos.

Una maestra de grado sin antigüedad cobrará en junio $31.000, y una con 24 años, $42.000

En 2015 también hubo aceptación de Suteba y rechazo de Feb y Udocba, pero estos pararon 72 hs.

“Toda la resistencia y la lucha que llevamos adelante, hoy se plasma en empezar a construir de otra manera. Durante cuatro años tuvimos que defender la escuela pública, las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Orgullosamente, podemos decir que el Suteba, en conjunto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, pudo defender los derechos de los maestros y de los alumnos”, declaró el secretario general del Suteba al cabo del plenario general que “levantó la mano” en favor de la oferta oficial.

Quien también se expresó públicamente fue la número dos del sindicato. La dirigente matancera María Laura Torre consideró que la propuesta salarial del Gobierno “tiene variables importantes”, y destacó que “en la mayoría de nuestras asambleas (distritales) la oferta fue aceptada”.

Además, rescató que “el Ejecutivo bonaerense se comprometió a que los docentes no perdamos ante la inflación”.

En este punto vale aclarar que desde el ministerio de Economía salieron a decir que no existe una cláusula que garantice en forma automática que los sueldos no queden retrasados respecto del IPC, sino el “compromiso de retomar la discusión” con los sindicatos si ello ocurriese.

Los maestros y profesores del sector privado de la enseñanza también dijeron que sí a la oferta salarial y garantizaron un normal inicio de actividades para el lunes.

Desde la conducción del Sadop provincial informaron que “habiendo recibido la propuesta de parte del Gobierno bonaerense, entendemos que la misma representa una mejora respecto de la que tuvimos en el año 2019, y que además deja abierta la posibilidad de seguir discutiéndose en el ámbito de la paritaria”.

“Tras consultar a todos nuestros cuerpos orgánicos, la oferta se aprobó por mayoría”, añadieron, para realzar que se trata de “un primer paso para seguir construyendo, de otra manera, la estructura del salario docente. En ese contexto, el Sadop actuará para que se concrete lo anunciado por el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el sentido de que a fin de año los salarios del sector le ganen a la inflación y recuperen el poder adquisitivo”.

Como se indicó, en esferas oficiales afirmaron que “la Provincia logró el acuerdo paritario con los docentes y, así, el lunes comenzarán las clases”. La directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, no ocultó la alegría de los funcionarios por el hecho de que “las clases inicien en tiempo y forma. Fue nuestro compromiso desde el primer día de gestión, y por eso empezamos un diálogo con los gremios con una agenda muy amplia, que tiende a revalorizar la educación pública como derecho para las y los bonaerenses”, puntualizó.