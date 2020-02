Brian Fernández faltó al entrenamiento porque aseguró que "hinchas de Unión me apuntaron con una pistola en la cabeza"

El delantero Brian Fernández estuvo ausente hoy en la primera práctica de la semana del plantel de Colón de Santa Fe, que se prepara para visitar el sábado a Defensa y Justicia, por la 19na. fecha de la Superliga.



Desde la derrota del domingo ante Banfield (0-1), que complicó aún más la magra campaña del equipo "Sabalero", se especulaba con los posibles cambios que implementará el técnico Diego Osella para intentar volver a la victoria, pero la ausencia de Fernández volvió a robarse la atención.



Es que el ex Defensa y Justicia y Racing Club fue la gran apuesta de Colón para reforzar el plantel en este receso, y, hasta el momento, ha sido noticia por sus ausencias y problemas personales, y no por su trabajo y sus actuaciones.



Debutó el domingo al ingresar al juego algunos minutos ante los del sur del Gran Buenos Aires y no contó con chances para convertir, aunque tampoco fue asistido correctamente por sus compañeros.

El delantero, en diálogo con Sportia, contó los motivos por los cuales no asistió a la práctica: “Me robaron un Rolex y me tiraron dos ladrillos en la camioneta y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eran hinchas de Unión, que me preguntaron si yo mandaba en Santa Fe”



Respecto del probable equipo que jugará ante los de Florencio Varela, trascendió que Rodrigo Aliendro podría llegar en condiciones tras recuperarse de una lesión muscular, en tanto es más difícil que suceda lo mismo con el mediocampista Christian Bernardi.



Colón hace 21 partidos que no gana por Superliga en carácter de visitante y acumula cinco derrotas en fila, por lo cual se encuentra en el borde de ingresar entre los tres equipos con peor promedio para el descenso.