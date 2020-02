Finocchiaro "chicaneó" a los gremios docentes: "Con nosotros no tuvieron esa comprensión"

El ex ministro de Educación nacional y de la Provincia en el gobierno de Cambiemos Alejandro Finocchiaro salió hoy a "chicanear" a los gremios docentes de la Provincia, al calificar como "condescendiente" la actitud que tuvieron ante la decisión del gobernador Axel Kicillof de postergar el pago de parte del aumento salarial pendiente de 2019 por la denominada "cláusula gatillo".

"Nunca había visto que no se cumpliese una cláusula acordada y mucho menos esta condescendencia de los gremios. Con nosotros no tuvieron esa comprensión, pero bueno, me parece muy bien que la tengan ahora y separen la lógica política de la lógica gremial", planteó el ex funcionario en declaraciones radiales.

"(Roberto) Baradel es parte del gobierno y nadie le hace paro a su propio gobierno. Yo saludo que no haya paros", planteó Finocchiaro, quien ocupó la Dirección General de Cultura y Educación en la primera parte del gobierno de María Eugenia Vidal.

La polémica se inició cuando el gobierno comunicó a los gremios que no cobrarán este mes la totalidad de un incremento del 11,7% por la actualización de la "cláusula gatillo" por la inflación del último trimestre de 2019, ya que se postergaba el pago de lo correspondiente a diciembre. Ese incremento que se postergó, según los gremios, representa entre unos $ 4000 y $ 8000 para un maestro de grado, dependiendo la antigüedad.

Desde Suteba dijeron que el próximo lunes en la mesa de paritarias reclamarán que el pago del remanente de diciembre "se haga lo antes posible".