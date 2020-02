Crecer mal alimentados: el drama de cuatro de cada diez chicos vulnerables

“La mitad de los chicos del barrio no desayuna. Las familias consumen cada vez menos carne y menos verduras. Los cortes de carne vacuna más populares se reemplazaron en los últimos años por alitas de pollo. Y las verduras que más se comen son las de estación, que no son tan caras”, dice la asistente social Silvia Valenzuela desde el Centro Conin de Ringuelet, donde se asiste a familias de chicos menores de cinco años que presentan problemas de nutrición. Valenzuela, que coordina interinamente ese espacio en el verano, está durante el año al frente del Centro Conin de Los Hornos, barrio donde la situación es similar y la dieta de las familias vulnerables se caracteriza por un alto contenido de harinas y carbohidratos y una baja presencia de micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El resultado son los frecuentes problemas de nutrición de chicos y adolescentes, entre los que sobrepeso y obesidad encabezan la lista.

En los últimos días, un estudio oficial realizado por el Ministerio de Salud, el de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación en escuelas de verano de cuatro distritos considerados vulnerables (entre ellos, Berisso y Ensenada) arrojó un resultado alarmante: 44% de los niños niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años evaluados para el trabajo presentaban malnutrición. La mayoría, sobrepeso y obesidad asociados a una alta ingesta de harinas y carbohidratos y a un bajo consumo de proteínas.

El estudio fue realizado durante el mes de enero en 26 escuelas de verano ubicadas en Lomas de Zamora, Florencio Varela, Ensenada y Berisso y se examinó en total a 728 chicos.

Además de controles de peso y talla, se realizó una revisión de la salud bucal y se detectó que el 82% de los niños y niñas tenía caries, dato que también se atribuyó a la mala alimentación. Todos los chicos diagnosticados fueron derivados al sistema de salud local para su tratamiento y seguimiento.

La directora provincial de Salud Comunitaria, Noelia López, indicó en diálogo con este diario que la mayoría de los casos de malnutrición diagnosticados correspondieron a cuadros de sobrepeso u obesidad derivados del excesivo consumo de harinas y carbohidratos y a la escasa ingesta de proteínas y otros nutrientes. Proporcionalmente, fueron menos los casos de bajo peso.

Para Noelia López, este es un rasgo característico de la malnutrición en la actualidad y su principal causa es las dificultad para el acceso al alimento.

“En la dieta de los barrios vulnerables se ve mucha comida de olla, muchos guisos que permiten alimentar a varios con una sola comida, mucho hidrato de carbono. Al mismo tiempo, se consumen menos proteínas de las que se necesitan. Los chicos no consumen verduras ni carne, porque son caras. En algunas casas se rebaja la leche con agua o se reemplaza por otra infusión, como el mate cocido. El mayor problema es el acceso al alimento de calidad: no acceden porque no lo pueden comprar. En lugar de eso, se consumen comidas que llenan pero no alimentan”, explicó la funcionaria, quien destacó la necesidad de una política integral que incluya el compromiso del estado, los productores y los protagonistas de la cadena de comercialización.

Según se detalló, el trabajo constituyó una estrategia piloto de abordaje integral de la salud: “los resultados relevados permiten hacer un seguimiento y acompañamiento conjunto de cada caso y, por otro lado, confirman la necesidad de generar estrategias de restitución de derechos ya que el 44% de los niños, niñas y adolescentes presentaron problemas de malnutrición, y es nuestra responsabilidad generar políticas que reviertan esta situación”, dijo López, quien agregó que “los equipos técnicos trabajan en la elaboración de un informe detallado del diagnóstico sanitario realizado durante este mes que constituye el puntapié inicial para la planificación de políticas públicas específicas”.

El reclamo de respuestas integrales para un drama que, a juicio de quienes trabajan en la problemática de la alimentación en la infancia, creció en los últimos años, se repite también en las ONGs que se desempeñan en los barrios vulnerables.

Silvia Valenzuela, desde el centro Conin de Ringuelet, dice que se necesita ese tipo de respuesta un m porque en el problema de la malnutrición se cruza la dificultad para acceder al alimento de familias sin recursos y cuestiones culturales, como un deficiente acceso a la información en los hogares sobre temas de alimentación.

Para Valenzuela, “se necesitan talleres de cocina y de nutrición en los barrios donde la falta de recursos materiales de las familias, de información sobre cuestiones nutricionales y de servicios de infraestructura contribuyen a favorecer la malnutrición”.

La falta de servicios básicos de infraestructura, típica de muchos barios vulnerables, también incide en una mala nutrición: “Hay familias que prefieren cocinar una hamburguesa a un pedazo de carne, porque la cocción es más rápida y se gasta menos gas. La falta de agua también incide, porque favorece las enfermedades y las diarreas, que sumadas a la mala alimentación pueden redundar en cuadros de desnutrición”, sostiene la coordinadora del centro Conin de Los Hornos donde, como en el Centro de Ringuelet, se buscan voluntarios para trabajar con las familias en programa.

La preocupación por la alimentación de los chicos es mayor en esa etapa de la vida que va del nacimiento a los cinco años: “si en ese lapso no tienen una buena nutrición, eso va a repercutir en la edad escolar y va a favorecer la aparición posterior de sobrepeso y obesidad”. sostiene Valenzuela.

Los expertos piden respuestas integrales y el compromiso de todos los sectores