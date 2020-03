¡Tomátela! La asquerosa receta de un grupo hindú contra el coronavirus

Nueva Delhi.- Decenas de activistas hindúes realizaron hoy una "fiesta de orina de vaca" en la capital de India para protegerse del nuevo coronavirus, mientras países de todo el mundo luchan por controlar la mortal pandemia. Miembros y partidarios del grupo Toda India hindú Mahasabha (All India Hindu Mahasabha) escenificaron rituales de fuego en una fiesta y bebieron "gaumutra" (orina de vaca) en tazas de barro para luchar contra la COVID-19 en una reunión en Nueva Delhi.

Muchos de los hindúes de los 1.300 millones que viven en India, consideran a las vacas como animales sagrados y, en los últimos años, han reiterado en varias ocasiones que el líquido es un elixir, afirmaciones que los críticos rechazan como charlatanería. "Quien beba orina de vaca será curado y protegido del coronavirus", dijo Hari Shankar Kumar, uno de los participantes en el evento a la AFP, mientras servía el "remedio" en tazas de arcilla marrón.

Apparently, Akhil Bharat Hindu Mahasabha (All India Hindu Union) organised a “Gaumutra Party” to distribute cow urine as cure for #coronavirus.https://t.co/Kx6gvIr4Mt#coronavirusindia #COVID pic.twitter.com/QQk16P1OGG