Controles en hoteles y verifican que los argentinos que regresaron al país cumplan la cuarentena

El Gobierno Nacional enviará información a las provincias de los argentinos que ingresaron al país durante los últimos 15 días para verificar que cumplan con la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández​.

La dirección de Migraciones, que depende del ministerio del Interior, lleva adelante controles junto a las autoridades locales de cada distrito. En el Ejecutivo sostienen que habrá expulsiones a extranjeros y sanciones penales para los argentinos, tal como indicó el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Turismo, Matías Lammens, anunció hoy que "se articuló un protocolo de acción" para los hoteles de todo el país "con el detalle de cómo accionar ante turistas en situación de aislamiento" y dijo que tendrá "un instructivo de medidas sanitarias preventivas para la protección de los trabajadores y trabajadoras".



El funcionario adelantó la medida en la reunión que esta mañana encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa de Gobierno, en la que se analizó la coordinación de corredores seguros para repatriar a los argentinos que permanecen en el exterior tras las disposiciones de emergencia adoptadas para evitar la propagación de coronavirus.



"Se articuló un protocolo de acción para los hoteles de todo el país, con el detalle de cómo accionar ante turistas en situación de aislamiento, junto con un instructivo de medidas sanitarias preventivas para la protección de los trabajadores y trabajadoras", manifestó el ministro de Turismo en un comunicado difundido por la jefatura de Gabinete.



Lammens dijo que se realizó una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) para articular acciones con los representantes de todas las provincias.



Fuentes del ministerio de Turismo informaron a Télam que el protocolo para los hoteles de todo el país sobre cómo accionar ante turistas en situación de aislamiento "será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial".



En ese sentido, adelantaron que, según el protocolo, "los establecimientos hoteleros pueden negarse a alojar turistas provenientes de zonas afectadas debido a las facultades establecidas en el derecho de admisión" y dispone que "el aislamiento del huésped proveniente de las zonas afectadas que decida hacer el aislamiento en la Argentina debe hacerse en la habitación, sin excepción".



Asimismo, dispondrá que "los hoteles no tienen ninguna obligación de darle alojamiento a personas sintomáticas".



Las mismas fuentes reportaron que el protocolo contemplará que "los servicios de alimentación y lavandería de los huéspedes en situación de aislamiento deberán realizarlos desde el hotel, evitando cualquier desplazamiento de las personas que cumplen aislamiento".



"La vestimenta a lavar y planchar debe ser retirada o entregada al huésped en su habitación", sostiene el texto del protocolo, y establece además que el proceso de limpieza y desinfección de las habitaciones "será efectuado en dos pasos.



Primero con agua y detergente, y posteriormente con una sustancia desinfectante, de acuerdo con lo recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación".



El personal hotelero, en tanto, deberá informar a sus huéspedes de la situación sanitaria nacional y en caso de que "se identifiquen personas alojadas en el hotel provenientes de las zonas afectadas que no cumplan y manifiesten no tener la voluntad de cumplir con dichas medidas de aislamiento, se deberá radicar denuncia penal en función de los términos fijados en el artículo 7 del decreto de referencia".



El protocolo también contempla medidas de prevención para el personal que trabaja en los hoteles, y sostiene que "diariamente los trabajadores deberán presentar ante la institución empleadora una declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio".



"El trabajador/a deberá maximizar las medidas de higiene que reducen la transmisión viral. En caso de tener que contactar de manera cercana al huésped lo deberá realizar utilizando equipo básico de protección personal: barbijo, guantes, antiparras", expresa el texto y determina que la provisión de los elementos deberán ser provistos por los hoteles para "asegurar las condiciones de higiene y seguridad laboral".



En el caso de que el personal que trabaja en hoteles tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días con personas consideradas como "caso confirmado", el protocolo dispondrá que esas personas "deberán ser evaluadas por la autoridad sanitaria local" y si se considera que mantuvieron "contacto estrecho" deberá cumplir con estricto aislamiento domiciliario.



Los hoteles, según el protocolo, deberán "informar y capacitar a los empleados" en reconocimiento de síntomas de la enfermedad y medidas de prevención.